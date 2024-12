Darts-Sensation im Ally Pally! Erst besiegt er den Weltmeister, dann fließen Tränen

Er ließ seinen großen Ansagen Taten folgen: Der zweimalige Weltmeister Peter Wright (54) nahm Titelverteidiger Luke Humphries (29, nicht im Bild) aus dem Turnier. © IMAGO/Action Plus

Überraschend deutlich warf er Luke Humphries (29) mit einem 4:1-Sieg raus. Noch auf der Bühne konnte der Schotte seine Tränen der Erleichterung und Freude nicht mehr zurückhalten.

"Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Unterstützung bekommen. Ich danke Euch. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist erstaunlich", sagte ein sichtlich ergriffener Sieger. Er hatte mit seiner Vorstellung die Fans im Alexandra Palace hinter sich gebracht. Und das nach Tagen, in denen ihm ein Infekt heftig zugesetzt hatte.

Schon vor der Partie flogen die Pfeile zwischen den beiden Kontrahenten, aber nichts die Darts, sondern giftige Kommentare. "Ich bin bereit, Luke Littler und Luke Humphries zu schlagen", hatte Wright vor der WM angekündigt. Am Sonntagabend hielt er Wort und ließ den Titelverteidiger blass aussehen.

Nicht mit der gewohnten Präzision brachte Humphries seine Pfeile ans Board, immer wieder sah man ihn kopfschüttelnd, wenn seine drei Versuche nicht die gewünschte Punktzahl erzielten.