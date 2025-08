Die Finals 2025 in Dresden: Gold-Darja dominiert auch im Einzel und ist Fünffach-Meisterin!

Fortsetzung des Artikels laden

16.47 Uhr: Bayer Leverkusen dominiert Degen-Fechten

Nach dem Doppelerfolg im Team geht auch der Einzel-Titel im Degen bei den Damen und Herren nach Leverkusen. Im reinen Bayer-Finale der Frauen siegte Laura Katalin Wetzker (23) gegen ihre Klubkollegin Alexandra Ndolo (38). Bei den Männern schnappte sich Marco Brinkmann (28) die Goldmedaille im Endspiel gegen Bendix Kelpe (22) vom FC Tauberbischofsheim.

16.38 Uhr: Weitere Entscheidungen beim Kanu

Der Parallelsprint im Canadier-Einer hat die Hafencity begeistert, die Sieger stehen fest. Bei den Damen setzte sich Hedi Kliemke (19, Potsdam) mit 37,93 Sekunden vor ihrer Teamkollegin beim KC Potsdam, Maike Jakob (19, +1,20 Sekunden), durch. Auch Bronze ging nach Potsadam, Carlotta Loske (17) gewann das Rennen um Platz 3. Nico Pickert (27, Linden) schnappte sich den Sieg bei den Herren vor seinem eigentlichen Kanu-Partner Conrad-Robin Scheibner (29, Berlin). Dritter wurde Peter Kretschmer (33) aus Leipzig.

Hedi Kliemke (, l.) jubelt neben ihrer Kollegin Maike Jakob. © Robert Michael/dpa

16.20 Uhr: Volle Hütte beim Gerätturnen in der Joynext-Arena

Seit 16 Uhr läuft der Mehrkampf der Frauen, zahlreiche Zuschauer pilgerten dafür in die Joynext-Arena - darunter auch ein bekannter Name, der seine Tochter anfeuert. Der ehemalige Dynamo-Torwart und gebürtige Chemnitzer Axel Keller (48) ist nämlich vor Ort und schaut sich das Spektakel an. Hinter ihm feuert das Publikum auch eine gewisse Marlene mit einem Transparent an. Gemeint ist seine Tochter, die 17-jährige Marlene Pallutz vom DSC. Für sie ist schon die Teilnahme an den Finals ein Erfolg, vor allem will sie nach zuletzt zwei Bänderrissen und mehreren Monaten Pause fit bleiben.

Das Publikum feuert Marlene Pallutz an, dafür fiebert ihr Papa Axel Keller in der Menge mit. © TAG24

Seit 16 Uhr läuft das Geräteturnen der Damen in der Joynext-Arena. © TAG24

15.55 Uhr: Entscheidungen im Kajak-Zweier

Beim Mixed-Parallelsprint im Kajak-Zweier landet der Dresdner Tom Liebscher-Lucz (31) gemeinsam mit Paulina Paszek (27) vom Hannoverschen Kanu-Club nur auf dem zweiten Platz. Den Sieg schnappen sich Pauline Jagsch (22, Berlin) und Jacob Schopf (26, Potsdam).



15.35 Uhr: Karl Schulze beendet Karriere mit Bronze!

Edelmetall zum Abschluss! Karl Schulze (37) landete im letzten Akt seiner Laufbahn beim Coastal Rowing auf dem 3. Platz. Aufgrund des K.o.-Systems und dem verpassten Finale konnte er sein letztes Rennen sogar gewinnen. Anschließend stand er am TAG24-Mikrofon Rede und Antwort - und schwärmte von dem Finals-Erlebnis in Dresden:

Karl Schulze (37) verabschiedete sich beim Canaletto-Blick von der großen Ruder-Bühne. © Matthias Rietschel

14.30 Uhr: Diese drei DSC-Turnerinnen sind heute im Mehrkampf im Einsatz

Für den Lokalverein Dresdner SC sind aus der Abteilung Turnen heute drei Sportlerinnen dabei. Mia Neumann (20), Linda Mierisch (18) und Marlene Pallutz (17), die Tochter des ehemaligen Dynamo-Torhüters Axel Keller (48), gehen ab 16 Uhr in der Joynext Arena im Mehrkampf an den Start. Für Mia Neumann, die 2023 Deutsche Meisterin am Sprung wurde, wird es emotional, denn sie beendet nach dem Wochenende ihre Karriere. "Ich möchte den Wettkampf voll genießen und noch einmal richtig Spaß haben. Ich fühle mich nicht ganz topfit, auch weil die Saison sich dieses Jahr extrem lang hinzieht und wir keine Sommerferien hatten, weil die Finals dieses Jahr so spät stattfinden. Aber natürlich will ich mich mit einer guten Leistung verabschieden und möglichst für das Sprungfinale qualifizieren", so die 20-Jährige. Linda Mierisch bestreitet ihre dritten Deutschen Meisterschaften, sie wurde 2024 Vierte am Sprung. Für Pallutz ist ihre erste Teilnahme im Erwachsenen-Bereich schon ein voller Erfolg. Die Turnerin musste in den vergangenen Jahren bereits zweimal an der Hüfte operiert werden, zuletzt hatte sie Bänderanrisse an beiden Füßen. "Für mich geht es darum, dass ich den Mehrkampf überhaupt durchziehen kann, auch wenn ich gern so viel mehr wöllte, als mein Körper zulässt."

Mia Neumann (20, Marlene Pallutz (17) und Linda Mierisch (18, v.l.) gehen heute im Mehrkampf des Turnens für den DSC an Start. © DSC/Max Löwe

14.29 Uhr: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev gewinnt dem Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev gewinnt in Dresden den Mehrkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Sportlerin des Jahres 2024 Deutschlands zeigte tolle Übungen mit dem Reifen, dem Ball, dem Band und den Keulen. Sie setzte sich mit 120,950 Punkten vor Anastasia Simakova (113,800) durch. Dritte wurde Viktoria Steinfeld. Alle drei starten für den TSV Schmiden.

Darja Varfolomeev (18) wurde in Dresden Deutsche Meisterin im Mehrkampf. © Sebastian Kahnert/dpa

13.34 Uhr: Die ersten Entscheidungen des Tages sind gefallen

Die ersten Entscheidungen des Freitags sind bereits gefallen. Im Degen-Fechten des Teams setzte sich Bayer Leverkusen im Finale gegen den FC Offenbach durch. Bei den Damen setzte sich ebenfalls Bayer Leverkusen durch. Im Finale hatte Eintracht Frankfurt das Nachsehen.

12 Uhr: Sportlerin des Jahres und Olympiasiegerin Darja Varfolomeev im Einsatz

Bei der Rhythmischen Sportgymnastik wartet bei den Finals aktuell ein echtes Highlight auf die Fans. Die aktuelle Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres 2024 Deutschlands, Darja Varfolomeev (18), ist in der Joynext Arena im Einsatz. Sie startet für den TSV Schmiden.

Darja Varfolomeev (18, l.) geht für den TSV Schmieden bei den Finals in Dresden an den Start. © Imago / Jan Huebner

11.36 Uhr: Das sind die Highlights am Freitag bei den Finals 2025 in Dresden

Seit 9 Uhr laufen bereits diverse Wettkämpfe bei den Finals in Dresden. Am Freitag sind zahlreiche Highlights geboten, wir liefern Euch einen groben Überblick: Rhythmische Sportgymnastik - (seit 10.45 Uhr bis 14.30 Uhr, Joynext-Arena, Ticket nötig) Leichtathletik - Siebenkampf der Frauen, Zehnkampf der Männer (seit 11 Uhr, Heinz-Steyer-Stadion, Ticket für gewisse Teile der Tribünen nötig) Coastal Rowing - (seit 11 Uhr, Canaletto-Blick, Eintritt frei) Fechten - (seit 10 Uhr, Ballsport-Arena, Ticket nötig) Lacrosse - (seit 10 Uhr, Teamsport-Arena Ostragehege, Eintritt frei) Kanu - (ab 11.45 Uhr, Hafencity, Eintritt frei) Stand-up-Paddling - (ab 12.10 Uhr, Hafencity, Eintritt frei) Gerätturnen - Mehrkampf Frauen (ab 16 Uhr, Joynext-Arena, Ticket nötig) Sportakrobatik - Finals Gruppe und Teams (ab 19.30 Uhr, Joynext-Arena, Ticket nötig)

In der Teamsport-Arena im Ostragehege wird am Freitag unter anderem Lacrosse gespielt. © Imago / Eibner

1. August, 9.16 Uhr: Emotional! Heute beendet der Dresdner Ruder-Olympiasieger Karl Schulze seine Karriere

Heute wird es bei den Finals in Dresden emotional. Der Dresdner Ruder-Olympiasieger Karl Schulze (37) beendet heute offiziell seine Karriere. Um 11 Uhr geht er beim Coastal Rowing am Dresdner Canaletto-Blick an den Start, nach dem heutigen Tag ist Schluss mit dem Wettkampfrudern. Coastal Rowing ist eine besondere Form des Ruderns, bei der die Athleten vom Strand aus ins Wasser sprinten, dort in ihre Boote steigen und dann Bojen umfahren, wieder an Land rudern und erneut zu Fuß ins Ziel sprinten. Die Boote sind breiter, robuster und flacher als die gewöhnlichen Ruderboote. Normalerweise findet Coastal Rowing am Meer oder an großen Seen statt. In Los Angeles 2028 wird die Sportart erstmals olympisch sein. Mehr Infos dazu findet Ihr im Artikel: "Dresdner Olympiasieger hat jetzt Zeit für seine drei Frauen: Schulze macht Schluss".

Olympiasieger unter sich: Kanute Ronald Rauhe (43, l.) und Ruderer Karl Schulze (37, r.) auf seiner Presse-Konferenz vor den Finals in Dresden. © Lutz Hentschel

2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gewann Schulze Gold mit dem Doppelvierer. © Imago / Robert Michael

21.33 Uhr: TV Dahn triumphiert in der Rhythmischen Sportgymnastik

Den letzten Wettkampf des ersten Tages gewinnt der TV Dahn: Im Mehrkampf Gruppe der Rhythmischen Sportgymnastik gewannen die Pfälzerinnen vor dem TB Oppau aus Ludwigshafen am Rhein. Zum Siegerteam gehörten Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux, Melissa Gys, Nina Kowalczyk und Marie Decker.