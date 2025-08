Die Finals 2025 in Dresden: Emotional! Heute beendet dieser Dresdner Olympiasieger seine Karriere

Die Finals 2025 in Dresden im Liveblog: Emotional! Heute beendet Dresdner Olympiasieger Karl Schulze seine Karriere

Von Tina Hofmann, Enrico Lucke, Florian Mentele, Aliena Rein, Tim Schölzel

Dresden - Seit Donnerstag schaut Sport-Deutschland auf Dresden. In Elbflorenz steigen "Die Finals". Das Event vereint die Deutschen Meisterschaften in 20 verschiedenen Sportarten an einem Standort.

Von den klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Rudern, Gerätturnen, Faustball und Kanu hin zu den Trends 3x3-Basketball, Coastal Rowing oder Stand-Up-Paddling wird im gesamten Stadtgebiet einiges geboten. Wir berichten für Euch im Liveblog über das Event.

1. August, 9.16 Uhr: Emotional! Heute beendet der Dresdner Ruder-Olympiasieger Karl Schulze seine Karriere

Heute wird es bei den Finals in Dresden emotional. Der Dresdner Ruder-Olympiasieger Karl Schulze (37) beendet heute offiziell seine Karriere. Um 11 Uhr geht er beim Coastel Rowing am Dresdner Canaletto-Blick an den Start, nach dem heutigen Tag ist Schluss mit dem Wettkampfrudern. Coastel Rowing ist eine besondere Form des Ruderns, bei der die Athleten vom Strand aus ins Wasser sprinten, dort in ihre Boote steigen und dann Bojen umfahren, wieder an Land rudern und erneut zu Fuß ins Ziel sprinten. Die Boote sind breiter, robuster und flacher als die gewöhnlichen Ruderboote. Normalerweise findet Coastel Rowing am Meer oder großen Seen statt. In Los Angeles 2028 wird die Sportart erstmal olympisch sein. Mehr Infos dazu findet Ihr im Artikel: "Dresdner Olympiasieger hat jetzt Zeit für eine drei Frauen: Schulze macht Schluss".

Olympiasieger unter sich: Kanute Ronald Rauhe (43, l.) und Ruderer Karl Schulze (37, r.) auf seiner Presse-Konferenz vor den Finals in Dresden. © Lutz Hentschel

2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro gewann Schulze Gold mit dem Doppelvierer. © Imago / Robert Michael

21.33 Uhr: TV Dahn triumphiert in der Rhythmischen Sportgymnastik

Den letzten Wettkampf des ersten Tages gewinnt der TV Dahn: Im Mehrkampf Gruppe der Rhythmischen Sportgymnastik gewannen die Pfälzerinnen vor dem TB Oppau aus Ludwigshafen am Rhein. Zum Siegerteam gehörten Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux, Melissa Gys, Nina Kowalczyk und Marie Decker.

20.06 Uhr: Verletzungsdrama beim Zehnkampf

Im Leichtathletik-Zehnkampf gab es mal wieder bittere Nachrichten für Manuel Eitel (28). Der Ulmer führte zwischenzeitlich, verletzte sich dann aber und schied deshalb im Hochsprung aus. "Beim Weitsprung ist es mir leider in den operierten Fuß gefahren", schrieb der 28-Jährige auf Instagram. "Denke nicht, dass etwas kaputt ist. Aber es hat so weh getan, dass ich beim Hochsprung nicht abspringen konnte. Tut mir Leid, ich hatte davor wirklich Spaß, ist ne tolle Meisterschaft. Pechsträhne not over yet." Eitel hatte bereits kurz vor den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr Corona bekommen und seine Debüt-Teilnahme daraufhin absagen müssen. Anschließend wurde der Zehnkämpfer am Fuß operiert.

Manuel Eitel (28) machte eine Verletzung in Dresden einen Strich durch die Rechnung. © Sven Hoppe/dpa

19.17 Uhr: Historischer Moment beim wowball im Ostra

In der Teamsport-Arena wurde am Donnerstag sogar Geschichte geschrieben: Die jeweils ersten Deutschen Meister im wowball der Frauen und Männer überhaupt sind gefunden. Laura Nonnemann und Henriette Schell vom TV Enzberg siegten bei den Damen, Fabian Sagstetter, Nick Trinemeier und Luca Egger bei den Herren. Bei wowball handelt es sich um eine noch sehr junge Sportart, die viele Faustball-Elemente enthält. Gespielt wird aber im 2 gegen 2 und auf einem kleineren Feld.

18.38 Uhr: Triathlon vor malerischer Kulisse, aber Elbe-Strömung sorgt für Ärger

Aktuell läuft noch der Triathlon im Mixed Relay, der Gewinner steht aber schon fest: Das Team DSW12 Darmstadt schnappte sich den Sieg mit einer Zeit von 1:16:11 Stunden. Im Gegensatz zu den Einzelwettkämpfen startete der Mixed Relay nicht im Alberthafen, sondern beim Canaletto-Blick. Dort fand auch die Staffelübergabe der Athleten und Athletinnen statt. Der abschließende Lauf endet an allen Tagen auf dem Theaterplatz. Die heftige Strömung der Elbe sorgte beim Schwimmen allerdings für einige Probleme - und Strafen. Am ARD-Mikro ließen einige Teilnehmer ihrem Ärger darüber freien Lauf.

Die Triathleten stürzten sich am Donnerstag in die Elbe. © Matthias Rietschel

17.42 Uhr: Timo Eder triumphiert im Mehrkampf!

Timo Eder (20) krönt sich im Gerätturn-Mehrkampf der Männer erstmals zum Deutschen Meister! Der Olympia-Teilnehmer aus Ludwigsburg landete in der JOYNEXT Arena vor Alexander Kunz (22) und Valentin Zapf (23) - und trat so die Nachfolge von Lukas Dauer (32) an.

Timo Eder (20) konnte in Dresden jubeln. © Sebastian Kahnert/dpa

Alexander Kunz (l.), Timo Eder (20, M.) und Valentin Zapf bei der Siegerehrung auf dem Podest. © Sebastian Kahnert/dpa

17.19 Uhr: Entscheidungen im Florett-Einzel

Paul Luca Faul (22) vom FC Tauberbischofsheim und Anna Kleibrink (34, DFC Düsseldorf) feiern den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Einzel der Herren bzw. Damen.

16.45 Uhr: Sensation im Faustball-Finale!

Damit hätten wohl die wenigstens gerechnet: Der TSV Hagen 1860 gewinnt die Deutsche Meisterschaft im Faustball-Finale gegen den haushohen Favoriten TSV Pfungstadt. Der Rekordmeister hatte eigentlich den zwölften Titel in Folge im Visier, doch Hagen ist die Revanche für das letztjährige Finale in Stuttgart geglückt. Die Sauerländer siegten mit 4:2 in den Sätzen und durchbrachen so die Dominanz der Hessen.

Der TSV Hagen 1860 ist deutsche Faustball-Meister! © Matthias Rietschel

16.16 Uhr: Tränen beim Hochsprung

Mehrkämpferin Leona Grimm (25) von der LG Staufen verreißt ihren dritten Versuch beim Hochsprung, anschließend kullern Tränen im Heinz-Steyer-Stadion. Für viele Athleten sind die Finals das absolute Jahreshighlight - und das merkt man nicht nur in den Finalrunden.

15.45 Uhr: Timo Eder turnt im Mehrkampf

Beim Geräteturnen im Mehrkampf der Männer in der JOYNEXT Arena ist aktuell Timo Eder (20) im Einsatz. Der gebürtige Ludwigsburger hat Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris und bei den Turn-Europameisterschaften 2025 vertreten. Bei der EM holte er sich im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Karina Schönmaier Gold.

Timo Eder (20) ist bei den Finals am Start. © Marijan Murat/dpa

14.02 Uhr: Im strömenden Regen fällt die erste Final-Entscheidung im Faustball

Im strömenden Regen hat sich der Ahlhorner SV im Faustball-Finale der Frauen den deutschen Meistertitel gegen den TV Jahn Schneverdingen gesichert. Anfang des Monats duellierten sich beide Teams noch im Champions-Cup-Finale, dem äquivalent zur Champions League. Auch diesen Titel holten sich die Mädels um Ahlhorn-Angreiferin Jordan Nadermann. "Es ist einfach unglaublich, wir haben solange auf diesen Moment gewartet und es ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht", so die 20-Jährige überglücklich.