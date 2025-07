Die Finals 2025 in Dresden: Europameister Eder turnt in der JOYNEXT Arena

Auf dem Neumarkt werden die Arena für das 3x3-Basketball errichtet und eine Wand fürs Klettern aufgebaut. Auch in der Hafencity laufen die Vorbereitungen.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Mittwochnachmittag auf dem Salon-Schiff "Gräfin Cosel" statt, das vom Elbufer in der Altstadt aus in Richtung Blasewitz fährt.

An Bord sind neben zahlreichen Sportlern auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP) und Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU). Am Blauen Wunder wird dann ein großes Banner mit dem Schriftzug "Die Finals" entrollt, dazu werden Fahnen geschwenkt. Auf Höhe des Körnergartens wird es am Ufer gegen 16.45 Uhr eine Turnshow geben.