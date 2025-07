Die Finals 2025 in Dresden: Triathlon-Mixed vor malerischer Kulisse

Fortsetzung des Artikels laden

13.29 Uhr: 14 Uhr starten die Turnwettkämpfe mit dem Mehrkampf der Männer

Wo demnächst die Dresdner Eislöwen in der DEL Eishockey spielen, finden an diesem Wochenende bei den Finals die Turnwettkämpfe, die Rhythmische Sportgymnastik und die Akrobatik statt. Den Auftakt macht der Mehrkampf der Männer heute ab 14 Uhr. Für die Veranstaltung benötigt man ein Ticket.

In der Joynext Arena, wo sonst die Dresdner Eislöwen Eishockey spielen, finden bei den Finals die Turnwettkämpfe, die Rhythmische Sportgymnastik und die Akrobatik statt. © Imago / Jan Huebner

13.13 Uhr: Zehnkampf-Star Leo Neugebauer im Heinz-Steyer-Stadion in Aktion

Beim Zehnkampf der Männer ist aktuell Leichtathletik-Star Leo Neugebauer, Zweiter bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris, im Heinz-Steyer-Stadion am Start. Er absolviert allerdings nicht den gesamten Wettkampf, sondern genauso wie Niklas Kaul nur einige Disziplinen. Für die Leichtathletik-Wettbewerbe herrscht am Donnerstag und Freitag auf gewissen Bereichen der Tribüne freier Eintritt. Am Wochenende sind die Deutschen Meisterschaften in dieser Sportart allerdings bereits ausverkauft.

Leo Neugebauer. © Sven Hoppe/dpa

12.07 Uhr: Titel im Florett Team der Damen geht an Tauberbischofsheim, erste Entscheidung im Faustball gefallen

Die erste Entscheidung im Fechten ist gefallen. Der Titel ging an den FC Tauberbischofsheim. Der Ort ist Deutschlands Hochburg in diesem Sport. Im Faustball der Männer hat sich im Spiel um Platz drei der TV Vaihingen/Enz die Bronzemedaille gegen den Leichlinger TV gesichert.

31. Juli, 9.56 Uhr: In diesen Sportarten fallen heute die ersten Entscheidungen bei den Finals 2025 in Dresden

Am heutigen Donnerstag fallen bereits die ersten Entscheidungen bei den Finals 2025 in Dresden. Insgesamt werden zwölfmal Medaillen vergeben. Hier eine Übersicht: Fechten - Florett Team Damen Finale (10-11.15 Uhr, BallsportArena, Ticket nötig) Faustball - Männer Spiel um Platz 3 (11-13 Uhr, TeamsportArena Ostragehege, Eintritt frei) Fechten - Florett Team Herren Finale (11.30-12.45 Uhr, BallsportArena, Ticket nötig) Faustball - Finale Frauen (13-15 Uhr, TeamsportArena Ostragehege, Eintritt frei) Gerätturnen - Mehrkampf Männer (14-17.15 Uhr, Joynext Arena, Ticket nötig) Faustball - Männer Finale (15-17 Uhr, TeamsportArena Ostragehege, Eintritt frei) Fechten - Florett Damen Einzel Finale (16-16.30 Uhr, BallsportArena, Ticket nötig) Fechten - Florett Herren Einzel Finale (16.30-17 Uhr, BallsportArena, Ticket nötig) Wowball - Finale Frauen (17-18 Uhr, TeamsportArena Ostragehege, Eintritt frei) Triathlon - Mixed Relay Elite (17.15-18.45 Uhr, Start im Alberthafen, Ziel Semperoper, Eintritt frei) Wowball - Finale Männer (18-19 Uhr, TeamsportArena Ostragehege, Eintritt frei) Rhythmische Sportgymnastik - Mehrkampf Gruppe (19-20.45 Uhr, Joynext Arena, Ticket nötig)

19 Uhr: Finals unter den Augen des Oberbürgermeisters feierlich eröffnet

Am Nachmittag wurde die Finals in Dresden am Blauen Wunder feierlich eröffnet. Nach einer Gedenkminute für die am Montag bei einem Bergunfall tödlich verunglückte zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier fiel der Startschuss. Darunter: der Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Dirk Hilbert, sowie der Innen- und Sportminister des Freistaats Sachsen, Armin Schuster.

Es geht los: mit Fahnen, Bannern und Flaggen. © Matthias Rietschel

Auf der "Gräfin Cosel" reichte sich die Prominenz die Klinke in die Hand. © Matthias Rietschel

Ein Programmpunkt der Eröffnung: Rhythmische Sportgymnastik. © Matthias Rietschel

13 Uhr: Leichtathletik-Ass Johannes Vetter muss für die Finals 2025 in Dresden absagen

Das ist bitter! Speerwurf-Ass Johannes Vetter (32) muss ausgerechnet für die Finals 2025 in seiner Heimatstadt Dresden absagen. Der ehemalige Athlet des DSC leidet seit langer Zeit an einer Ellenbogen-Verletzung, im vergangenen Jahr musste er operiert werden. "Mir fehlt nach der OP noch die Routine", sagte Vetter Sport1. Auch die WM vom 13. bis 21. September in Tokio wird er damit wohl verpassen.

Johannes Vetter (32) kann in seiner Heimatstadt Dresden nicht bei den Finals antreten. © Sven Hoppe/dpa

12 Uhr: Die Finals 2025 in Dresden: Hier braucht Ihr ein Ticket, hier kommt Ihr kostenlos rein

Bei den Finals 2025 sind einige Sportarten komplett mit freiem Eintritt zu verfolgen, für anderen Wettbewerbe benötigt man Tickets. Freien Eintritt gibt es bei: 3x3-Basketball (Neumarkt) Bogensport (Teamsportarena Ostragehege) Faustabll und Wowball (Teamsportarena Ostragehege) Flag Football (Teamsportarena Ostragehege) Lacrosse (Teamsportarena Ostragehege) 7er-Rugby (Teamsportarena Ostragehege) Breaking (Neumarkt) Klettern (Neumarkt) Kanu (Hafencity) Stand-Up-Paddling (Hafencity) Rudern (Alberthafen) Coastel Rowing (Canaletto Blick) Triathlon (Start Alberthafen, Ziel Semperoper) Tickets benötigt man für: Leichtathletik (Heinz-Steyer-Stadion) Fechten (BallsportArena) Badminton (Ballsport-Arena) Gerätturnen (Joynext Arena) Rhythmische Sportgymnastik (Joynext Arena) Trampolinturnen (Joynext Arena) Sportakrobatik (Joynext Arena)

11.30 Uhr: Im Ostragehege und auf dem Neumarkt laufen noch die Vorbereitungen auf die Finals 2025 in Dresden

Im Ostragehege laufen die Vorbereitungen auf die Wettkämpfe. Unter anderem wird das Feld für den Lacrosse-Wettbewerb hergerichtet, auch fürs Bogenschießen. Auf dem Neumarkt werden die Arena für das 3x3-Basketball errichtet und eine Wand fürs Klettern aufgebaut. Auch in der Hafencity laufen die Vorbereitungen.

In der Hafencity wird auch noch fleißig gewerkelt. © TAG24/Stefan Ulmen

An der Frauenkirche wird eine Wand fürs Klettern errichtet. © TAG24/Stefan Ulmen

Auf dem Neumarkt findet der 3x3-Basketball-Wettbewerb statt. © TAG24/Stefan Ulmen

Überall sind Übersichtspläne zu den Wettkampforten angebracht. © TAG24/Stefan Ulmen

Das Lacrosse-Feld im Ostragehege in Dresden. © TAG24/Stefan Ulmen

10.45 Uhr: Große Eröffnungsfeier der Finals 2025 in Dresden heute auf dem Salon-Schiff "Gräfin Cosel"

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Mittwochnachmittag auf dem Salon-Schiff "Gräfin Cosel" statt, das vom Elbufer in der Altstadt aus in Richtung Blasewitz fährt. An Bord sind neben zahlreichen Sportlern auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (53, FDP) und Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU). Am Blauen Wunder wird dann ein großes Banner mit dem Schriftzug "Die Finals" entrollt, dazu werden Fahnen geschwenkt. Auf Höhe des Körnergartens wird es am Ufer gegen 16.45 Uhr eine Turnshow geben.

Auf dem Salonschiff "Gräfin Cosel" werden heute die Finals in Dresden eröffnet. © Frank Hammerschmidt/dpa

10.30 Uhr: Die ersten Wettkämpfe starten heute - Im Ostragehege geht's beim Faustball rund

Bereits am Mittwoch starteten die ersten Wettbewerbe der Finals 2025 in Dresden. Los ging es um 11 Uhr mit den Halbfinals der Damen und Herren im Faustball.

Im Ostragehege wurde die "Teamsport-Arena" eingerichtet, dort findet unter anderem Faustball statt. © TAG24/Stefan Ulmen

10 Uhr: Zahlreiche Straßen in Dresden seit Wochenbeginn gesperrt

Bereits seit Wochenbeginn sind in Dresden zahlreiche Straßen gesperrt. So sind das Terrassenufer, die Pieschener Allee und die Devrientstraße bereits seit Montag dicht. Wenn die Wettkämpfe so richtig starten, ist mit weiteren temporären Sperrungen zu rechnen. Alle Infos dazu findet Ihr im Artikel: "Finals 2025 in Dresden: Diese Straßen werden gesperrt" oder auf der Seite der Stadt Dresden.

Seit Wochenstart sind zahlreiche Straßen entlang der Elbe und rund um das Ostragehege gesperrt. © TAG24/Stefan Ulmen

Mittwoch, 30. Juli, 9.40 Uhr: Die Finals 2025 in Dresden: Hier findest Du alle Informationen zu Sportarten, Wettkampfstätten, Tickets und Anreise