60 Jahre Bundesliga! Diese Neuerungen bringt das Jubiläum mit

Deutschland - Am 24. August 1963 ertönte der erste Anpfiff in der Bundesliga , seitdem hat sich im deutschen Oberhaus schon einiges getan. Auch zum Start der Saison 2023/24 müssen sich Fans, Vereine und Spieler wieder auf mehrere Neuerungen einstellen. Wir geben Euch einen Überblick.

Die Bundesliga feiert runden Geburtstag! Als Geschenk gab es einige Regeländerungen. © Soeren Stache/dpa

Das Thema Nettospielzeit beschäftigt die Regelhüter schon seit Jahren, zur bevorstehenden Runde wurde eine weitere Anpassung verankert.

Unter Punkt sieben ist nun explizit festgelegt, dass der Torjubel hinsichtlich der Gesamtdauer einer Partie berücksichtigt werden soll. Bei der Freude über einen Treffer können nämlich schon mal ein paar Minuten verstreichen.

"Entsprechend der erzielten Tore schlägt sich dies in der Nachspielzeit nieder", erklärt DFB-Lehrwart und Ex-Schiri Lutz Wagner (60) auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes. Die Zuschauer müssen sich also wie zuletzt bei der Herren-WM in Katar oder der laufenden Frauen-Weltmeisterschaft mit einem längeren Nachschlag anfreunden.

Darüber hinaus gibt es bezüglich der Abseitsregel nun eine konkretere Definition für das "absichtliche Spielen".

Dieses liegt vor, wenn ein Kicker "den Ball unter Kontrolle bringen könnte" und sich dabei "nicht unter klarer Bedrängnis" befindet.

Außerdem spielen auch die zurückgelegte Distanz, Geschwindigkeit und Richtung des runden Leders eine Rolle, während bei den Profis eine freie Sicht und ein koordinierter Bewegungsablauf erkennbar sein muss.