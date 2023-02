Nach Horrorverletzung: Blitzheilung bei diesem Eintracht-Star?

Frankfurt am Main - Mit großer Spannung erwarten alle im Eintracht-Kosmos das Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen die SSC Neapel. Davor gilt es für Frankfurt jedoch, den vollen Fokus auf das Heimspiel gegen Werder Bremen zu legen. Während Coach Oliver Glasner (48) vor allem hieran erinnerte, hatte er aber noch eine weitere, potenziell freudige Botschaft parat.

Vor der Partie gegen Bremen will SGE-Coach Oliver-Glasner (48, l.) vor allem in Sachen Defensiv-Standards Verbesserungen bei seinen Schützlingen sehen. © DPA/Arne Dedert

Zum Anlass des Samstagabend-Topspiels (18.30 Uhr, Sky) der Bundesliga empfängt die SGE den SVW - ein wahres Traditionsduell, welches es in allen Wettbewerben bereits 112 Mal zu bestaunen gab.

Nach dem 0:3-Debakel beim 1. FC Köln legte Glasner im Rahmen des obligatorischen Pressegesprächs nochmals den Finger in die Wunde und prangerte an, was besonders verbesserungswürdig sei.

"50 Prozent unserer Gegentore fielen nach Standards. Im Schnitt sind es 30 bis 35 Prozent", konstatierte der Österreicher und stellte klar, dass man in diesem - wie in nahezu jedem anderen - Bereich "nicht die Schlechtesten sein" wolle.

Um keinesfalls zu lasch an das wichtige Heimspiel gegen die Norddeutschen heranzugehen, habe der Fußballlehrer der Diva vom Main im Laufe der Trainingswoche zudem ein striktes Verbot erteilt, über das Highlight der kommenden Woche zu sprechen.

Man habe ausschließlich über die Partie in Bremen geredet, während sich "das Trainerteam natürlich schon wochenlang mit Neapel" beschäftige.