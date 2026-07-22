22.07.2026 12:31 Versunken im illegalen Glücksspiel-Sumpf: Bundesligaprofi kommt nicht mehr an sein Geld

Ein Bundesligaprofi kommt wegen illegalem Online-Glücksspiel aktuell nicht an sein Geld, wie eine Reportage in der RTL-Sendung "Extra" zeigt.

Von Florian Mentele

Köln - Illegales Online-Glücksspiel im Saubermann-Gewand wird einem Bundesligaprofi zum Verhängnis! Wie eine Reportage des RTL-Magazins "Extra" jetzt aufdeckt, kommt der Spieler des deutschen Fußball-Oberhauses nicht mehr an sein Geld und bangt sogar um seine Existenz. Dahinter steckt ein Sumpf aus dubiosen Angeboten, von denen Millionen Deutsche betroffen sein sollen.

Einem Bundesligaspieler wurde das Zocken im Internet zum Verhängnis. © Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Hasan Bratic/dpa, Soeren Stache/dpa "Ja, es ist schwer", sagt der Sportler in der neuesten Ausgabe der Sendung. Er möchte anonym bleiben und lässt sich daher nur "Stefan" nennen. Seine Konten seien eingefroren, er könne aktuell kein Geld abheben oder normal einkaufen. Wenn das "noch vier, fünf Monate" so weitergehen würde, könne er seinen Lebensunterhalt trotz lukrativem Fußballergehalt nicht mehr bestreiten. Der Grund für die Bredouille: Er spielt im Internet seit rund acht Jahren auf der Glücksspiel-Plattform "Stake" um Geld. Dabei setzte er über die Zeit Millionen Euros um, gewann aber auch hin und wieder hohe Beträge. Und genau die fallen ihm nun auf die Füße. Bundesliga Von der Bank in die Premier League? Ex-Bundesliga-Ersatzkeeper kämpft dank Mega-Serie um Aufstieg Der Anbieter besitzt in Deutschland nämlich keine Lizenz, wodurch die Wette, das Casino-Spiel oder auch nur der ausgefüllte Lottoschein hierzulande illegal sind. Eines Tages stehen deshalb die Behörden vor seiner Wohnung. "Die Türe wurde aufgebrochen und dann wurde sich Zugriff auf alle Räume verschafft, von sieben Kriminalpolizisten mit Staatsanwalt. Dann wurden wichtige Dinge mitgenommen, iPads, Handys, Laptops, der PC. Man fühlt sich teilweise wie ein Schwerverbrecher", erinnert sich der Bundesligaprofi.

Mehr als drei Millionen Deutsche sollen illegales Glücksspiel betreiben