Aufstiegskandidaten der 2. Liga: Top-Favorit, übliche Verdächtige und ein Geheimtipp

Hamburg - Wenn zum Zweitliga-Auftakt der Hamburger SV den FC Schalke 04 empfängt, fühlt man sich von den Namen der Vereine fast wie in der Bundesliga . Doch ob der HSV und S04 am Saisonende den Sprung ins Oberhaus schaffen, steht trotz klangvollen Spielermaterials auf einem ganz anderen Blatt. Wer hätte im Vorjahr gedacht, dass Heidenheim und Darmstadt der Konkurrenz ein Bundesliga-Schnippchen schlagen? TAG24 macht den Check der Aufstiegskandidaten.

Mit Ron Schallenberg (24) hat man sich den konstantesten Defensivmann aus Paderborn geschnappt. Im Sturm greifen mit Sebastian Polter (32) und Simon Terodde (35) zwei Kanoniere mit Gardemaß an und im Mittelfeld können Spieler wie Danny Latza (33), Paul Seguin (28), Tobias Mohr (27) oder Dominick Drexler (33) den Unterschied machen. Doch die Vorbereitung verlief wackelig.

Dass der HSV lange auf Aufstiegskurs war, lag auch an Robert Glatzel, der 19 Saisontore erzielte. © Axel Heimken/dpa

Der einstige Bundesliga-Dino hat es sich im Unterhaus gemütlich gemacht.

Hamburg geht mittlerweile in die 6. (!) Spielzeit der 2. Bundesliga und das mit ungewohnter personeller Konstanz. Trainer und Steuermann Tim Walter (47) ist das dritte Jahr in Folge da, kann weiter auf Torjäger Robert Glatzel (29, 19 Tore im Vorjahr) oder Spielmacher Ludovit Reis (23) bauen.

Immanuel Pherai (22), der aus Braunschweig kam, soll in Sachen Torgefahr und Spielwitz Sonny Kittel (30) vergessen lassen.

Mit 70 Treffern war der HSV im Vorjahr die Tormaschine der Liga. Damit die Balance stimmt, heuern für die Defensive Guilherme Ramos (29), Dennis Hazikadunic (25) und Ignace Van Der Brempt (21) in der Hansestadt an.

Die personellen Voraussetzungen sind also geschaffen, wären da nicht Verletzungen in der Vorbereitung und die typische Frühjahrs-Angst, die Hamburg jährlich wie im Murmeltier-Film ereilt. Die ambitionierte Spielweise ist zudem anfällig für Fehler, ganz schwierig wird's, wenn der Verein nicht in die Abläufe findet - wie bei der Relegation gegen Stuttgart oder im Testspiel gegen Salzburg (Endstand 1:4).

Der HSV wird oben mitmischen, aber reicht's diesmal für den ganz großen Sprung?