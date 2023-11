Rückkehr-Hammer nach 19 Jahren? Miro Klose bei Roten Teufeln im Gespräch!

Kehrt Miroslav Klose (45) nach 19 Jahren zum 1. FC Kaiserslautern zurück? © Daniel Cole/AP/dpa

Der frühere Stürmer der "Roten Teufel" sei ein Kandidat für die seit Donnerstagmittag offene Position auf der Bank des Zweitligisten, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg (35) berichtet.

Demnach wäre der 137-fache deutsche Nationalspieler zwar bereit für die neue Herausforderung, allerdings sollen auch andere Vereine am WM-Helden von 2014 interessiert sein.

Klose kickte selbst von 1999 bis 2004 für den Traditionsklub aus der Westpfalz. In dieser Zeit gelang ihm zunächst der Durchbruch in den Herrenbereich, anschließend steuerte er in 147 Einsätzen für die erste Mannschaft 52 Treffer und 28 Assists bei.

Nach seiner aktiven Karriere sammelte der DFB-Rekordtorschütze als Assistent unter Joachim Löw (63) bei der deutschen Nationalmannschaft und unter Hansi Flick (58) beim FC Bayern erste Trainer-Erfahrungen. Außerdem betreute er zwei Jahre lang die U17 der Münchner.

Zuletzt war der 45-Jährige in Österreich für den SCR Altach zuständig. In 24 Partien konnte Klose allerdings lediglich fünf Siege einfahren.