Sie schickten ihm drei Punkte in den Himmel! Bewegendes Gedenken an verstorbenen FCK-Zeugwart (†62)

Ulm - Am 30. Juli nahmen sie Abschied, am Sonntag schenkten sie ihm einen Sieg! Der Auftakt des 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison der 2. Bundesliga war besonders emotional. Vor und nach dem 2:1-Sieg bei Aufsteiger SSV Ulm kam es zu bewegenden Szenen.

Bewegende Szene vor dem Anpiff, als die Fans eine Fahne für den verstorbenen Zeugwart Peter Miethe (†62) hochhielten. © Imago / Eibner

Zeugwart Peter Miethe (†62) war während eines E-Bike-Ausflugs im Rahmen des Trainingslagers des Teams in Südtirol am 10. Juli verstorben.

Daraufhin hatte das Team das Camp abgebrochen. Es begannen für den neuen Trainer Markus Anfang (50) und seine Jungs schwere Wochen. Bis zur Beerdigung der guten Seele des Vereins am Dienstag trainierte die Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Am Sonntag zeigten die Fans eine tolle Choreografie in Gedenken an den Verstorbenen. Zwischen schwarzen Fahnen erleuchtete eine rote Pyro-Fackel den Block, darüber hielten die Fans eine Fahne mit dem Gesicht von Miethe hoch. Zudem hing vor dem Block ein Banner mit den Worten: "Ruhe in Frieden, Piet".

Und die Spieler taten alles dafür, ihrem "Piet" diese drei Punkte in den Himmel zu senden.

Denn binnen sechs Minuten drehte die "Roten Teufel" die Partie beim Aufsteiger, der durch Felix Higl in der 48. Minute in Führung gegangen war.