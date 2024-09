Champions League live: Alte Dame in Torlaune, Nachwuchs-Star verzaubert Juventus

Unentschieden in Ligaphase - 700.000 Euro

Sieg in Ligaphase - 2,1 Millionen Euro

Was die Mannschaften aus der Bundesliga danach erwartet, seht Ihr hier in der Übersicht:

Am Mittwoch (21 Uhr) gastiert der BVB bei Club Brügge aus Belgien, tags darauf tritt der Deutsche Meister Bayer Leverkusen schon 18.45 Uhr bei Feyenoord Rotterdam an. Zum Abschluss des ersten Spieltags aus deutscher Sicht reist RB Leipzig ebenfalls nach Madrid, allerdings zu Reals Stadtrivalen Atlético.

Am Abend steigen zunächst nur die Bayern und der VfB ein, doch Deutschland schickt noch drei weitere Teams ins CL-Rennen.

Die Gruppen haben sich verabschiedet, in der heute beginnenden CL-Saison 2024/25 treten die Vereine in einem Ligasystem gegeneinander an.

Wie genau das funktioniert, lest Ihr in unserem Artikel: "Mit Software, weil zu kompliziert! So anders wird die Champions League für unsere Klubs".