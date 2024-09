Champions League live: Bayern führt mit 3:0, VfB liefert Real einen unglaublichen Kampf

Deutschland - Die neue Königsklasse steht in den Startlöchern! Erstmals streiten sich 36 Teams in der Champions League um den berühmten Henkelpott. Gleich zum Auftakt wartet dabei ein echtes Hammer-Duell auf einen deutschen Teilnehmer .

In unserem großen Liveticker zum ersten Spieltag der neuen Champions League halten wir Euch über die deutschen Partien und alle Highlights der anderen Spiele auf dem Laufenden.

Zuvor ließ Juventus Turin gegen Eindhoven nichts anbrennen, gewann völlig verdient mit 3:1 (2:0). Der Premier-League-Klub Aston Villa gab sich in Bern keine Blöße und setzte sich am Ende mühelos mit 3:0 (2:0) durch.

In München ist Halbzeit, es steht 3:0 für den Rekordmeister gegen Zagreb.

In beiden Stadien werden jeweils vier Minuten nachgespielt.

Tolle Szenen und Chancen sind zu sehen und der VfB schlägt sich bei seiner Rückkehr nach mehr als 14 Jahren Abstinenz in der Champions League mehr als wacker.

Wer dieses Spiel verpasst, sollte sich ärgern! Zwar ist die Partie von Real gegen den VfB noch die einzige torlose, doch was im Bernabeu abgeht, ist unglaublich.

Nächster Treffer in der Champions-League-Konferenz, Sporting trifft zuhause gegen den LOSC Lille! Lissabons Sturm-Juwel Gyökeres tankt sich in die Box der Franzosen und haut das Ding aus rund zehn Metern in die Maschen! 1:0 für Sporting.

Liverpool dreht unterdessen das Spiel in Mailand! Virgil van Dijk bringt die Gäste aus England in der 41. Minute mit 2:1 in Führung.Nach einer Eckball-Hereingabe von Tsimikas köpft der Abwehrchef den Ball aus rund drei Metern ins Tor, das Ding zappelt schon zum zweiten Mal im Netz der Hausherren.