Champions League live: Halbzeit! Der BVB tut sich in Brügge schwer

In der 4. Minute die erste gute Gelegenheit für den BVB: Malen kommt aus halblinker Position per Volleyschuss zum Abschluss, das Leder geht nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

In der 2. Minute sieht man gleich das, was Nuri Sahin angekündigt hat: schnelle, offensive Konter des Gegners. Schlotterbeck verlor den Ball im Spielaufbau, das Leder landet beim Gegner, doch Gregor Kobel im Tor ist zur Stelle.

Nuri Sahin zu dem Thema, wieso Emre Can von Beginn an spielt: "Wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader. Ich möchte die Stärke der einzelnen Jungs auf den Platz bringen. Emre ist robust und hat Tempo, wir brauchen eine Absicherung."

Nuri Sahin hat am Mikrofon von DAZN vor dem Spiel gesprochen: "Ich habe das große Glück, dass ich vor solchen Spielen gut schlafen kann und sachlich bleibe. Jetzt kribbelt es schon. Die Balance wird es machen. Wir spielen gegen einen Gegner, der sich in offensiven Kontern sieht. Wir wollen eine ordentliche Absicherung haben.

In Prag ist Schluss. Sparta schlägt RB Salzburg etwas überraschend klar 3:0. In Bologna wird noch gespielt.

Übertragen wir die Partie des BVB heute exklusiv auf DAZN. Wer also keinen Bezahlstream besitzt, guckt heute leider sprichwörtlich in die Röhre.

Die Fans aus Brügge haben ein ganz besonderes Spiel niemals vergessen. Es war der 9. Dezember 1987, als der FC daheim im Achtelfinale den BVB zum Rückspiel im damaligen UEFA-Pokal empfing.

Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben mit 3:0 gewonnen, die Brügger zwangen den Klub mit einem 3:0 nach regulärer Spielzeit in die Verlängerung.

In der schossen die Belgier dann noch zwei Tore und die Borussia damit aus dem Wettbewerb. Die Fans hoffen am heutigen Mittwoch erneut auf so einen tollen Auftritt.

Vor dem heimischen Fanblock hängt ein Banner mit den Worten:

"Take us back to heaven. Like our boys did in '87" (Dt.: Bring uns zurück in den Himmel, so wie es unsere Jungs '87 getan haben).