Champions League live: Prag schockt RB und erhöht auf 2:0

Deutschland - Mit einem absolut wilden Spiel des FC Bayern und einer ärgerlichen Niederlage des VfB Stuttgart startete am Dienstag die neue Champions-League-Saison . Am Dienstag greift nun Borussia Dortmund ins Geschehen ein. Ab 21 Uhr muss das Team von Trainer Nuri Sahin (36) in Brügge ran.

In Prag ist Halbzeit, in Bologna werden acht Minuten nachgespielt, weil es in der ersten Hälfte eine minutenlange Unterbrechung aufgrund einer VAR-Prüfung gab. Keiner weiß genau, worum es sich dabei genau gehandelt hat.

Die Fans aus Brügge haben ein ganz besonderes Spiel niemals vergessen. Es war der 9. Dezember 1987, als der FC daheim im Achtelfinale den BVB zum Rückspiel im damaligen UEFA-Pokal empfing.

Das Hinspiel hatten die Schwarz-Gelben mit 3:0 gewonnen, die Brügger zwangen den Klub mit einem 3:0 nach regulärer Spielzeit in die Verlängerung.

In der schossen die Belgier dann noch zwei Tore und die Borussia damit aus dem Wettbewerb. Die Fans hoffen am heutigen Mittwoch erneut auf so einen tollen Auftritt.

Vor dem heimischen Fanblock hängt ein Banner mit den Worten:

"Take us back to heaven. Like our boys did in '87" (Dt.: Bring uns zurück in den Himmel, so wie es unsere Jungs '87 getan haben).