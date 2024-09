Wilder Abend in der Königsklasse: VfB verliert bitter, Bayern zerlegen Zagreb

Für ihn steht jetzt der erst 19-jährige Lorenzo Torriani zwischen den Pfosten. Maignan hatte sich nach einem Zweikampf mit Diogo Jota offenbar am Knie verletzt.

Nur eine Minute später der Bayern-Schock: Momente nach Wiederanpfiff taucht Ogiwara vor dem Kasten des gerade erst eingewechselten Ulreich auf und schiebt die Kugel gekonnt an Bayern Schlussmann vorbei ins Tor. Eiskalte Dusche für die Bayern! Wie reagiert der deutsche Rekordmeister?

Wahnsinn in München, der Underdog lebt - dank zwei schnellen Treffern!In der 49. Minute ist es Bruno Petkovic, der die Kroaten mit seinem Treffer neue Hoffnung schöpfen lässt.

Nun bleibt er in der Kabine, Sven Ulreich rückt zwischen die Pfosten. Mehr Infos lest Ihr im Artikel: Bayern-Schock! Manuel Neuer muss wegen dieser Szene vom Platz .

Manuel Neuer kann beim FC Bayern nicht weitermachen. Bereits in der 4. Minute war er bei einem Klärungsversuch auf die Schulter gefallen.

Das sind aber harte Worte! Amazon-Prime-Video-Experte Matthias Sammer (57) sagt in der Halbzeit: "Wir erleben einen Tag der offenen Tür bei beiden Mannschaften im Spiel nach hinten."

Nach tollen ersten 20 Minuten legte auch Real den Vorwärtsgang ein, Mbappé ließ einige Male sein Können aufblitzen. Glück hatte Maximilian Mittelstädt, als Schiedsrichter Halil Meler den Elfmeterpfiff nach einem vermeintlichen Foul an Antonio Rüdiger zurücknahm.

Das Team von Chefcaoch Vincent Kompany war von Beginn an hellwach, übte ständigen Druck aus und ließ die Gäste aus der kroatischen Hauptstadt kaum durchatmen. Dinamo wird im zweiten Durchgang mehr als nur eine Schippe drauflegen müssen, will man in der Allianz Arena nicht komplett unter die Räder geraten.

Pause in München, der spanische Schiedsrichter Juan Martínez Munuera pfeift zur Halbzeit. Die ersten 45 Minuten sind vorüber und der FC Bayern wird seiner Favoritenrolle bisher mehr als gerecht.

In beiden Stadien werden jeweils vier Minuten nachgespielt.

Tolle Szenen und Chancen sind zu sehen und der VfB schlägt sich bei seiner Rückkehr nach mehr als 14 Jahren Abstinenz in der Champions League mehr als wacker.

Wer dieses Spiel verpasst, sollte sich ärgern! Zwar ist die Partie von Real gegen den VfB noch die einzige torlose, doch was im Bernabeu abgeht, ist unglaublich.

Nächster Treffer in der Champions-League-Konferenz, Sporting trifft zuhause gegen den LOSC Lille! Lissabons Sturm-Juwel Gyökeres tankt sich in die Box der Franzosen und haut das Ding aus rund zehn Metern in die Maschen! 1:0 für Sporting.

Liverpool dreht unterdessen das Spiel in Mailand! Virgil van Dijk bringt die Gäste aus England in der 41. Minute mit 2:1 in Führung.Nach einer Eckball-Hereingabe von Tsimikas köpft der Abwehrchef den Ball aus rund drei Metern ins Tor, das Ding zappelt schon zum zweiten Mal im Netz der Hausherren.