Schloss-Hotel und Privat-Uni für den Titel: DFB-Team gibt WM-Quartier bekannt
Frankfurt am Main - Das WM-Jahr ist gerade angebrochen, da steht auch schon fest, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier in den USA bezieht. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Mannen schlagen ihr Lager im "Graylyn Estate"-Hotel im Bundesstaat North Carolina auf.
Das erklärte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Demnach sei die Unterbringung in der Stadt Winston-Salem an der Ostküste auch das "Wunschszenario" für DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (62) gewesen.
Zum Training werden die Adlerträger das Gelände der benachbarten Wake Forest University, einer Privat-Uni, nutzen.
"Die Bedingungen sind optimal – sowohl sportlich als auch infrastrukturell", versicherte Rettig.
"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen", freute sich Nagelsmann zudem über das Quartier.
WM 2026 beginnt am 11. Juni
Die Spieler, die bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nach dem fünften Stern greifen, wohnen derweil auch äußerst luxuriös. Das traditionsreiche und fast 100 Jahre alte "Graylyn Estate" ist ein schlossähnliches Hotel mit großer Parkanlage, das Nagelsmann an den Homeground in Herzogenaurach erinnere und reichlich Rückzugsmöglichkeiten biete.
Am 2. Juni fliegt die DFB-Auswahl zunächst für die WM-Generalprobe am 6. Juni gegen Gastgeber USA nach Chicago, anschließend wird am 8. Juni das Quartier in Winston-Salem bezogen. Die Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni.
Titelfoto: -/Wake Forest Athletics/DFB/dpa