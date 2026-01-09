Schloss-Hotel und Privat-Uni für den Titel: DFB-Team gibt WM-Quartier bekannt

Frankfurt am Main - Das WM-Jahr ist gerade angebrochen, da steht auch schon fest, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr Quartier in den USA bezieht. Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Mannen schlagen ihr Lager im "Graylyn Estate"-Hotel im Bundesstaat North Carolina auf.

Julian Nagelsmann (38, M.) Anfang Dezember bei einem Besuch auf dem Gelände der Wake Forest University in North Carolina. © -/Wake Forest Athletics/DFB/dpa

Das erklärte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag in einer offiziellen Mitteilung. Demnach sei die Unterbringung in der Stadt Winston-Salem an der Ostküste auch das "Wunschszenario" für DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (62) gewesen.

Zum Training werden die Adlerträger das Gelände der benachbarten Wake Forest University, einer Privat-Uni, nutzen.

"Die Bedingungen sind optimal – sowohl sportlich als auch infrastrukturell", versicherte Rettig.

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen", freute sich Nagelsmann zudem über das Quartier.