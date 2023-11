Er kegelte Deutschland aus der WM: Übernimmt Colin Bell jetzt die DFB-Frauen?

Frankfurt am Main - Nach dem Aus von Martina Voss-Tecklenburg (55) soll Horst Hrubesch (72) die DFB-Frauen interimsweise zur Olympia-Qualifikation führen, doch langfristig muss ein neuer Trainer oder eine neue Trainerin her. Nun kursiert ein Kandidat mit einer Vergangenheit in deutschen Gefilden.