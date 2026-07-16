Hat er seine Spieler geghostet? Neue Vorwürfe gegen Ex-Bundestrainer Nagelsmann

Frankfurt am Main/USA - Es wird nicht besser! Die Gründe für das deutsche Debakel bei der WM 2026 kristallisieren sich immer weiter heraus. Ein neuer Bericht wirft abermals kein gutes Licht auf den inzwischen ausgeschiedenen Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Julian Nagelsmann (38) soll auch hinter den Kulissen angeeckt sein. © Tom Weller/dpa

Seit dem Aus der Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay prasseln Vorwürfe und Kritik auf den gebürtigen Landsberger ein. Von Lothar Matthäus (65) bis hin zu Felix Magath (72) hat die hiesige Expertenriege schon gemutmaßt, bewertet und getadelt.

Von der Außenwirkung des 38-Jährigen konnte sich inzwischen wohl jeder Fan selbst ein Bild machen, intern soll Nagelsmann aber ebenfalls in mehrere Fettnäpfchen getreten sein, wie der "Spiegel" nun berichtet.

Dabei sei er aber gerade nicht mit seiner Garstigkeit angeeckt, die die Medien ab und an zu spüren bekamen, sondern mit seiner Harmoniebedürftigkeit.

Frühere Wegbegleiter hätten erzählt, dass der Ex-Bundestrainer gar kein Weltmeister darin gewesen sei, schlechte Nachrichten zu überbringen. Nationalspieler hätten sich vielmehr selbst bei ihm melden müssen, da sie "hingehalten, ignoriert oder mit falschen Versprechungen bedacht" worden seien.

Das sei schließlich in der Causa Baumann gegipfelt, als der DFB-Übungsleiter nicht nur öffentlich unbeholfen agierte, sondern auch auf persönlicher Ebene unglücklich gehandelt haben soll. "Vielleicht hat ihn die Wucht des Amtes erdrückt, vielleicht kam es zu früh", zitiert das Blatt einen DFB-Funktionär.