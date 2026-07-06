Knallharte Abrechung: Diese Fehler von Nagelsmann sind "eigentlich undenkbar"

USA - Fast eine Woche ist das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 jetzt her, Julian Nagelsmann (38) inzwischen zurückgetreten . Seine Meinung zu dem gescheiterten Bundestrainer und dem Zustand des DFB-Teams hat inzwischen fast jeder abgegeben - Lothar Matthäus (65) haut nun noch einmal drauf und hält sich nicht zurück.

Lothar Matthäus (65, im Bild) zeigt keine Gnade mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). © Tom Weller/dpa

So sei Nagelsmann "krachend gescheitert", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Bild-Kolumne. Unter dem 38-Jährigen habe es auf höchstem Niveau insgesamt gerade einmal zwei überzeugende Halbzeiten in der Nations League gegen Frankreich und Portugal gegeben.

Zuletzt aber sei die deutsche Nationalmannschaft nur noch ein "reiner Hühnerhaufen" gewesen, der 65-Jährige sah keine Führung auf dem Platz, keine spielerische Qualität, kein gutes Abwehrverhalten und kein Miteinander.

"Selbstverständlich lag das daran, dass der Trainer viel zu viele Fehler gemacht hat. Mit der Aufstellung, mit der Taktik, auch schon mit der Nominierung für diese WM", hat Matthäus den Grund dafür auch schon ausgemacht: "Er hatte keinen Plan B, er hat seine Linie stur durchgezogen. Gut gemeinte Ratschläge von außen (was noch verständlich und in Ordnung ist), aber leider auch von innen, ignorierte er offenbar."

Doch nicht nur der Ex-Bundestrainer selbst bekommt sein Fett weg: "Sein Trainerstab bestand nur aus kleinen Nagelsmännern ohne Widerspruch."