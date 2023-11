22.11.2023 07:13 2.986 Kommentar zur Nationalelf: Neuer Tiefpunkt

Kommentar zur Krise des DFB-Teams. Die Nationalelf is nach der WM in Katar an einem weiteren Tiefpunkt angelangt. Julian Nagelsmann ist kein Wunderheiler.

Von Martin Gaitzsch

Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Eric Münch