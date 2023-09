Nach DFB-Aus: So emotional verabschiedet Ilkay Gündogan Hansi Flick

Nach der unerwarteten, wie blamablen 1:4-Niederlage am Samstag im Freundschaftsspiel gegen Japan in Wolfsburg kam am Sonntag das Aus für Flick nach 771 Tagen im Amt.

Nach dem Aus des Bundestrainers hat Ilkay Gündogan (32) per Instagram emotionale Worte an Hansi Flick (58) gerichtet.

Nach dem Aus als Bundestrainer sucht der DFB jetzt fieberhaft nach einem Nachfolger für Flick. © David Inderlied/dpa

Nicht nur der blutleere Auftritt seines Teams, sondern auch die pikanten Einblicke in der DFB-Doku "All or Nothing" hatten die Kritik am Coach aus dem beschaulichen Dorf Bammental in Baden genährt.

Zweifel kamen auf, inwieweit Flick die Mannschaft überhaupt noch erreicht. Warum der DFB so lange nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar wartete, ist unklar.

Nun ist der Verband unter Druck, denn die Vorbereitung auf die so wichtige Heim-EM 2024 startete vergangene Woche in Wolfsburg - MIT Flick.

Am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich (20.45 Uhr, live in der ARD) werden Rudi Völler (63), Hannes Wolf (42) und Sandro Wagner (35) das Team betreuen.

Wunschkandidat Jürgen Klopp (56) hat bereits dankend abgelehnt, jetzt wird Julian Nagelsmann (36) als heißestes Eisen im Feuer gehandelt.