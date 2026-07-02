DFB-Bosse raten Nagelsmann zu Rücktritt: Bundestrainer vor dem Aus!

Frankfurt am Main - Die Uhr für Julian Nagelsmann (38) tickt offenbar langsam, aber sicher runter. Am Donnerstag sollen die DFB-Bosse dem Noch-Bundestrainer nach dem frühzeitigen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft einen Rücktritt ans Herz gelegt haben.

Julian Nagelsmann (38) soll vor dem Aus als Bundestrainer stehen. © Tom Weller/dpa

Wie Bild berichtet, wurde der 38-Jährige am Vormittag zu einem dreistündigen Krisengipfel in die DFB-Zentrale in Frankfurt am Main mit Sportdirektor Rudi Völler (66), Präsident Bernd Neuendorf (64), DFL-Vize Hans-Joachim Watzke (67) und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (63) zitiert.

Bei dem Gespräch sollte Nagelsmann demnach das enttäuschende Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft sowie sportliche und atmosphärische Fehleinschätzungen erklären, wobei er augenscheinlich nicht die richtigen Worte fand.

Denn im Anschluss hätte das Gremium dem gebürtigen Landsberger zu einer freiwilligen Niederlegung seines Amtes geraten, um so wenigstens sein Gesicht wahren zu können.

Den Schritt versüßen soll ihm eine Abfindung in Höhe von sieben Millionen Euro, die er laut dem Bericht auch im Rücktritt-Szenario erhalten werde.

Außerdem bekomme Nagelsmann Bedenkzeit, unmittelbar im Zuge des Treffens fiel also keine Entscheidung. Spätestens bis Anfang nächster Woche soll jene allerdings gefallen sein.