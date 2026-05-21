21.05.2026 08:07 WM-Kader Deutschlands live: Dieser BVB-Star steht im Aufgebot

WM-Kader Deutschlands live: Dieser BVB-Star steht im Aufgebot

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Frankfurt am Main - Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Entscheidungen für die WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada bereits durchgesickert sind, verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seinen Kader heute live und offiziell. Ab 13 Uhr erklärt er der Öffentlichkeit, wer auf den Zug der deutschen Nationalmannschaft aufgesprungen ist. Schon in den Morgenstunden des Donnerstags legte der Verband aber vorab auf seiner Instagram-Seite los und verkündete den ersten Spieler: Es ist Kapitän Joshua Kimmich (31). Auf ihn folgten Deniz Undav (29) und Nico Schlotterbeck (26). Wir berichten im Liveblog und geben Euch schon vorher einen Überblick über die Gerüchte.

Deutsche Nationalmannschaft: Diese DFB-Spieler sollen bei der WM 2026 dabei sein, diese fehlen

Dieser Spieler sind offiziell nominiert: Joshua Kimmich (31, FC Bayern München, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld)

Deniz Undav (29, VfB Stuttgart, Sturm)

Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund, Innenverteidigung) Diese Nationalspieler sollen ihr WM-Ticket in der Tasche haben: Manuel Neuer

Oliver Baumann

Alexander Nübel

Jonas Urbig (Trainingstorwart)

Felix Nmecha

Angelo Stiller

Jamie Leweling

Kai Havertz

Lennart Karl

Said El Mala

Nathaniel Brown

Waldemar Anton

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

Maximilian Beier Diese Spieler müssen wohl zu Hause bleiben: Chris Führich

Josha Vagnoman

Maximilian Mittelstädt

Robert Andrich

Yann Bisseck

Niclas Füllkrug

Tim Kleindienst

Robin Koch

8.04 Uhr: Dritter WM-Fahrer steht fest! Nico Schlotterbeck ist im Aufgebot von Julian Nagelsmann

Der dritte WM-Fahrer steht fest: Es ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund. Erstmals war "Schlotti" bei der WM 2022 dabei.

Nico Schlotterbeck (26) fährt zur WM. © Bernd Thissen/dpa

7.40 Uhr: Und der Nächste, bitte: Deniz Undav fährt zur WM

Und schon geht es weiter mit dem nächsten WM-Fahrer: Es ist Deniz Undav (29) vom VfB Stuttgart. Der Stürmer hatte lange Zeit keinen einfachen Stand bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, doch nach einer überragenden Saison war an dem Offensivmann kein Vorbeikommen mehr. "Hallo Deniz und hallo Papa", sagen seine Frau und seine Tochter zu Beginn des Videos. "Herzlichen Glückwunsch, Du bist dabei bei der WM 2026, und wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wird sind und wie sehr wir uns für Dich freuen, weil wir genau wissen, wie viel Du dafür gegeben hast und jetzt hast Du es Dir wirklich mehr als verdient", sagt Tanja Undav. "Deniz, Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen im Sechzehner zu finden, und Torgefahr auszustrahlen. Du bist'n echter Torjäger. Eine weitere riesige Fähigkeit von Dir ist, mit Deinen lockeren Sprüchen, mit Deinen Witzen, mit Deinem Charme Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf Deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr, sehr langen WM brauchen", sagt Nagelsmann. Für Undav, der am Samstag mit seinem Team im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München um den Pott kämpft, ist es die erste WM. Sein erstes großes Turnier war die Heim-EM 2024, wobei er allerdings nur einmal im Kader und dabei sechs Minuten auf dem Platz stand.

Deniz Undav (29) fährt zur WM. © Tom Weller/dpa

7.21 Uhr: Der DFB legt offiziell los: Er ist der erste WM-Fahrer Deutschlands

Nach zahlreichen Leaks hat der DFB nun auch losgelegt und mit Kapitän Joshua Kimmich (31, FC Bayern München) den ersten WM-Fahrer offiziell gemacht. In einem emotionalen Video, das Kimmichs Anfänge als Fußballer, seine Stationen, aber auch seine Rolle als Vater von vier Kindern zeigt, kommen sein bester Freund, seine Frau und Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Wort. "Lieber Joshua, alle wissen, dass Du ein super Fußballer bist, aber für uns bist Du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit Dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es Dich gibt", sagt Ehefrau Lina. Für Kimmich wird es nach 2018 und 2022 die dritte WM, zu der er fährt. "Du bist ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen, und Fußballprofi werden wollen, weil Du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst. Ich bin sehr froh, dass Du auch mein Leader auf dem Feld bist. Führ' die Mannschaft voran, füh'r sie idealerweise zum WM-Titel, bleib, wie Du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück' Dir die Daumen", erklärt Nagelsmann. Den eigentlichen Anfang der offiziellen Verkündung auf Instagram hatte Sportdirektor und Legende Rudi Völler (66) gemacht.

Joshua Kimmich (31) erlebt ab dem 11. Juni seine dritte WM. © Tom Weller/dpa

21. Mai, 6.45 Uhr: Heute verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader

Heute um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. In der Futsal-Halle des DFB-Campus in Frankfurt am Main erklärt der 38-Jährige, wen er mit zur WM 2026 nimmt und wen nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) verkündet heute seinen WM-Kader. © Arne Dedert/dpa

17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticket freuen

Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf. Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.

Maximilian Beier (r.) darf wohl mit in die USA reisen. © INA FASSBENDER / AFP

13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht

Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher. Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.

Nico Schlotterbeck (l.) und Jonathan Tah bilden voraussichtlich das Stamm-Duo in der Innenverteidigung. © Federico Gambarini/dpa

12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben

Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben. Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.

11.13 Uhr: Waldemar Anton ist dabei

Nach Felix Nmecha leakt Bild den nächsten BVB-Star, der mit zur WM fährt: Innenverteidiger Waldemar Anton bekam offenbar den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann. Für den 29-Jährigen ist es das zweite große Turnier nach der EM 2024, insgesamt lief er bisher zwölfmal mit dem Adler auf der Brust auf.

10.45 Uhr: Tim Kleindienst fehlt ebenfalls

Nachdem kurz anderslautende Gerüchte kursiert hatten, dass Borussia Mönchengladbachs Tim Kleindienst im Kader stehen soll, vermeldete Sky nun, dass der Stürmer zu Hause bleiben muss. Eine Nominierung wäre durchaus eine Überraschung gewesen, schließlich hatte Kleindienst beinahe die komplette Saison verpasst, kommt auf insgesamt zehn Minuten Spielzeit in Bundesliga und DFB-Pokal zusammen.