WM-Kader Deutschlands live: Dieser BVB-Star steht im Aufgebot
Frankfurt am Main - Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Entscheidungen für die WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada bereits durchgesickert sind, verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seinen Kader heute live und offiziell. Ab 13 Uhr erklärt er der Öffentlichkeit, wer auf den Zug der deutschen Nationalmannschaft aufgesprungen ist.
Schon in den Morgenstunden des Donnerstags legte der Verband aber vorab auf seiner Instagram-Seite los und verkündete den ersten Spieler: Es ist Kapitän Joshua Kimmich (31). Auf ihn folgten Deniz Undav (29) und Nico Schlotterbeck (26).
Wir berichten im Liveblog und geben Euch schon vorher einen Überblick über die Gerüchte.
Deutsche Nationalmannschaft: Diese DFB-Spieler sollen bei der WM 2026 dabei sein, diese fehlen
Dieser Spieler sind offiziell nominiert:
- Joshua Kimmich (31, FC Bayern München, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld)
- Deniz Undav (29, VfB Stuttgart, Sturm)
- Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund, Innenverteidigung)
Diese Nationalspieler sollen ihr WM-Ticket in der Tasche haben:
- Manuel Neuer
- Oliver Baumann
- Alexander Nübel
- Jonas Urbig (Trainingstorwart)
- Felix Nmecha
- Angelo Stiller
- Jamie Leweling
- Kai Havertz
- Lennart Karl
- Said El Mala
- Nathaniel Brown
- Waldemar Anton
- Jonathan Tah
- Antonio Rüdiger
- Maximilian Beier
Diese Spieler müssen wohl zu Hause bleiben:
- Chris Führich
- Josha Vagnoman
- Maximilian Mittelstädt
- Robert Andrich
- Yann Bisseck
- Niclas Füllkrug
- Tim Kleindienst
- Robin Koch
8.04 Uhr: Dritter WM-Fahrer steht fest! Nico Schlotterbeck ist im Aufgebot von Julian Nagelsmann
Der dritte WM-Fahrer steht fest: Es ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund. Erstmals war "Schlotti" bei der WM 2022 dabei.
7.40 Uhr: Und der Nächste, bitte: Deniz Undav fährt zur WM
Und schon geht es weiter mit dem nächsten WM-Fahrer: Es ist Deniz Undav (29) vom VfB Stuttgart. Der Stürmer hatte lange Zeit keinen einfachen Stand bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, doch nach einer überragenden Saison war an dem Offensivmann kein Vorbeikommen mehr.
"Hallo Deniz und hallo Papa", sagen seine Frau und seine Tochter zu Beginn des Videos. "Herzlichen Glückwunsch, Du bist dabei bei der WM 2026, und wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wird sind und wie sehr wir uns für Dich freuen, weil wir genau wissen, wie viel Du dafür gegeben hast und jetzt hast Du es Dir wirklich mehr als verdient", sagt Tanja Undav.
"Deniz, Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen im Sechzehner zu finden, und Torgefahr auszustrahlen. Du bist'n echter Torjäger. Eine weitere riesige Fähigkeit von Dir ist, mit Deinen lockeren Sprüchen, mit Deinen Witzen, mit Deinem Charme Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf Deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr, sehr langen WM brauchen", sagt Nagelsmann.
Für Undav, der am Samstag mit seinem Team im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München um den Pott kämpft, ist es die erste WM. Sein erstes großes Turnier war die Heim-EM 2024, wobei er allerdings nur einmal im Kader und dabei sechs Minuten auf dem Platz stand.
7.21 Uhr: Der DFB legt offiziell los: Er ist der erste WM-Fahrer Deutschlands
Nach zahlreichen Leaks hat der DFB nun auch losgelegt und mit Kapitän Joshua Kimmich (31, FC Bayern München) den ersten WM-Fahrer offiziell gemacht.
In einem emotionalen Video, das Kimmichs Anfänge als Fußballer, seine Stationen, aber auch seine Rolle als Vater von vier Kindern zeigt, kommen sein bester Freund, seine Frau und Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Wort. "Lieber Joshua, alle wissen, dass Du ein super Fußballer bist, aber für uns bist Du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit Dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es Dich gibt", sagt Ehefrau Lina.
Für Kimmich wird es nach 2018 und 2022 die dritte WM, zu der er fährt. "Du bist ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen, und Fußballprofi werden wollen, weil Du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst. Ich bin sehr froh, dass Du auch mein Leader auf dem Feld bist. Führ' die Mannschaft voran, füh'r sie idealerweise zum WM-Titel, bleib, wie Du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück' Dir die Daumen", erklärt Nagelsmann.
Den eigentlichen Anfang der offiziellen Verkündung auf Instagram hatte Sportdirektor und Legende Rudi Völler (66) gemacht.
21. Mai, 6.45 Uhr: Heute verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader
Heute um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. In der Futsal-Halle des DFB-Campus in Frankfurt am Main erklärt der 38-Jährige, wen er mit zur WM 2026 nimmt und wen nicht.
17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticket freuen
Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf.
Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.
13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht
Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher.
Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.
12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben
Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben.
Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.
11.13 Uhr: Waldemar Anton ist dabei
Nach Felix Nmecha leakt Bild den nächsten BVB-Star, der mit zur WM fährt: Innenverteidiger Waldemar Anton bekam offenbar den ersehnten Anruf von Julian Nagelsmann.
Für den 29-Jährigen ist es das zweite große Turnier nach der EM 2024, insgesamt lief er bisher zwölfmal mit dem Adler auf der Brust auf.
10.45 Uhr: Tim Kleindienst fehlt ebenfalls
Nachdem kurz anderslautende Gerüchte kursiert hatten, dass Borussia Mönchengladbachs Tim Kleindienst im Kader stehen soll, vermeldete Sky nun, dass der Stürmer zu Hause bleiben muss.
Eine Nominierung wäre durchaus eine Überraschung gewesen, schließlich hatte Kleindienst beinahe die komplette Saison verpasst, kommt auf insgesamt zehn Minuten Spielzeit in Bundesliga und DFB-Pokal zusammen.
10.30 Uhr: Alexander Nübel und Jonas Urbig fliegen mit in die USA
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt nach übereinstimmenden Informationen von Sky und Bild auf Alexander Nübel als Nummer drei im deutschen Tor.
Dann wird es allerdings überraschend: Auch Jonas Urbig soll in die USA reisen, allerdings keinen der 26 Kaderplätze belegen. Der Bayern-Keeper ist demnach als Trainingstorwart vorgesehen.
20. Mai, 10 Uhr: DFB-Kader sickert nach und nach durch
Obwohl eigentlich erst am Donnerstag die Kaderbekanntgabe ansteht, dringt aktuell eine (Nicht-)Nominierung nach der anderen an die Öffentlichkeit.
Die Nachricht mit dem größten Diskussionspotenzial sickerte schon am Wochenende durch: Julian Nagelsmann hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten für eine Rückkehr von Manuel Neuer entschieden, der Weltmeister von 2014 soll als Nummer eins in die USA reisen.
Deshalb muss Oliver Baumann, der die gesamte WM-Qualifikation im Tor stand, zurück auf die Bank, er soll die Entscheidung des Bundestrainers aber akzeptiert haben und auch als Nummer zwei zur Verfügung stehen.
Überraschenderweise soll auch Said El Mala im Kader stehen, der Kölner Shootingstar war noch nie zuvor bei der A-Nationalmannschaft dabei, auch Lennart Karl hat anscheinend einen positiven Anruf von Nagelsmann bekommen.
Dafür müssen unter anderem Robert Andrich, bei der EM 2024 noch Stammspieler, sowie der lange verletzte Niclas Füllkrug passen. Auch für das VfB-Trio Chris Führich, Josha Vagnoman und Maximilian Mittelstädt hat es demnach nicht für ein WM-Ticket gereicht.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa