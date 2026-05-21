21.05.2026 10:06 WM-Kader Deutschlands live: Dieser Youngster von Eintracht Frankfurt ist dabei

WM-Kader Deutschlands live: Dieser Youngster von Eintracht Frankfurt ist dabei

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Frankfurt am Main - Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Entscheidungen für die WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada bereits durchgesickert sind, verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seinen Kader heute live und offiziell. Ab 13 Uhr erklärt er der Öffentlichkeit, wer auf den Zug der deutschen Nationalmannschaft aufgesprungen ist. Schon in den Morgenstunden des Donnerstags legte der Verband aber vorab auf seiner Instagram-Seite los und verkündete den ersten Spieler: Es ist Kapitän Joshua Kimmich (31). Auf ihn folgten Deniz Undav (29), Nico Schlotterbeck (26), Kai Havertz (26), Jamal Musiala (23), Jamie Leweling (25) und Nathaniel Brown (22). Wir berichten im Liveblog und geben Euch schon vorher einen Überblick über die Gerüchte.

Deutsche Nationalmannschaft: Diese DFB-Spieler sollen bei der WM 2026 dabei sein, diese fehlen

Dieser Spieler sind offiziell nominiert: Joshua Kimmich (31, FC Bayern München, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld)

Deniz Undav (29, VfB Stuttgart, Sturm)

Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund, Innenverteidigung)

Kai Havertz (26, FC Arsenal, Sturm)

Jamal Musiala (23, FC Bayern München, offensives Mittelfeld)

Jamie Leweling (25, VfB Stuttgart, Rechtsaußen)

Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt, Linksverteidiger) Diese Nationalspieler sollen ihr WM-Ticket in der Tasche haben: Manuel Neuer

Oliver Baumann

Alexander Nübel

Jonas Urbig (Trainingstorwart)

Felix Nmecha

Angelo Stiller

Lennart Karl

Said El Mala

Waldemar Anton

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

Maximilian Beier Diese Spieler müssen wohl zu Hause bleiben: Karim Adeyemi

Chris Führich

Josha Vagnoman

Maximilian Mittelstädt

Robert Andrich

Yann Bisseck

Niclas Füllkrug

Tim Kleindienst

Robin Koch

10.04 Uhr: Der nächste WM-Fahrer ist Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt

Der nächste WM-Fahrer steht fest: Es ist Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt. "Hallo Nene, ich wünsche Dir von Herzen, dass Dein großer Traum, den Du seit Kindheitstagen hast, für Deutschland in der WM zu spielen, endlich in Erfüllung geht. Nicht nur meine Daumen sind gedrückt, sondern die Deiner ganzen Familie, Deinen Freunden, Bekannten und jeder, der Dich kennt von klein auf, mit dem Ball am Fuß. Wir wünschen Dir alle nur das Beste und bleib einfach so, wie Du bist. Du kennst unseren Spruch: "Es kommt, wie es kommt und es kommt gut. I love you, Daumen sind gedrückt", sagt seine Mama im DFB-Video.

Nathaniel Brown (22, r.) fährt für Deutschland zur WM. © Christian Charisius/dpa

10 Uhr: Große Enttäuschung! Dieser BVB-Star soll es nicht ins WM-Aufgebot geschafft haben

Während der DFB seit den Morgenstunden seinen WM-Kader in Salami-Taktik bekant gibt, dürfte ein BVB-Star sehr traurig sein: Karim Adeyemi (24) ist nach Informationen der Bild nicht bei der WM dabei.

9.34 Uhr: Flügelflitzer Jamie Leweling vom VfB Stuttgart ist der nächste deutsche WM-Fahrer

Flügelflitzer Jamie Leweling (25) vom VfB Stuttgart ist der nächste WM-Fahrer. Nach Deniz Undav ist er der zweite Spieler der Schwaben, der es ins Aufgebot des DFB schafft. Leweling hat erst vier Nationalspiele auf seinem Konto. "Hi, Jamie. Für Dich geht heute ein riesengroßer Traum in Erfüllung. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den WM-Kader, das ist wirklich eine riesengroße Ehre und Du hast Dir das Jahr für Jahr hart erkämpft und erarbeitet. Du bist jedes Jahr immer besser geworden, und hat immer eine Schippe draufgelegt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Du Deutschland bei der WM repräsentierst. Viel Erfolg beim Turnier, Junge. Ich werde jedes Spiel live dabei sein, werde emotional mitfiebern und hoffe, dass ihr den fünften Stern mit nach Deutschland nehmt", sagt sein Jugendfreund Maxi im DFB-Video. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Nominierung wie folgt: "Jamie, was mich an Dir am meisten beeindruckt, ist Deine Fähigkeit, immer ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Deine Gier, Eins-gegen-Eins-Situationen immer erfolgreich zu gestalten. Du bist einer der Spieler in der Bundesliga, der einen Ball bekommt und immer was kreieren möchte. Es passiert immer was, Du löst immer was beim Gegner aus. Diesen Mut mit dem Ball im Eins-gegen-Eins will ich auch bei uns sehen. Trau Dir das zu, Dinge zu entscheiden, Du bist ein außergewöhnlich guter, athletischer Spieler, der da doch sehr viel Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Glaub an Dich, auch im Training. Sei wie beim VfB der Jamie, den wir brauchen. Gib Vollgas und spiel 'ne tolle WM."

Jamie Leweling (25, r.) ist der nächste WM-Fahrer. © Uwe Anspach/dpa

9.05 Uhr: Jamal Musiala ist der nächste WM-Fahrer Deutschlands

Der fünfte offizielle WM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft ist Jamal Musiala (23), genannt "Bambi", vom FC Bayern München. Sein kleiner Bruder Jerrell sagte im offiziellen DFB-Video: "Ich freue mich immer, Dich Fußball spielen zu sehen. Für mich bist Du nicht nur mein großer Bruder, sondern auch ein Vorbild. Jetzt freue ich mich auf die WM, und Dich im Deutschland-Trikot spielen zu sehen. Ich werde Dich und Dein Team wie immer anfeuern." "Jamal, ich glaube, Deine Bedeutung für diese Gruppe, die ist außergewöhnlich groß. Du kannst Spiele, sogar Turniere, mit wenigen Aktionen mitentscheiden. Du hast eine unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen mit viel Gegnerdruck, mit viel Balldruck, trotzdem mit einer guten Kreativität, mit einer guten Dynamik. Du sollst dieses Straßenkicker-Gen behalten, was Du hast. Dann wird Dein Einfluss unglaublich groß. Du bist ein Spieler, der uns definitiv zu ganz, ganz viel Erfolg verhelfen kann", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für Musiala ist es nach 2022 die zweite WM. Er hat eine Leidenszeit hinter sich, denn bei der letztjährigen Klub-WM zog er sich mit einem Wadenbeinbruch eine ganz üble Verletzung zu, kämpfte sich anschließend mühsam auf den Platz zurück.

Jamal Musiala (23) fährt zur WM. © Tom Weller/dpa

8.36 Uhr: Der vierte WM-Fahrer ist Kai Havertz

Der vierte WM-Fahrer steht fest: Es ist Stürmer Kai Havertz (26) vom FC Arsenal. Erst jetzt machte der Offensivmann mit seinem Verein die Englische Meisterschaft perfekt. "Lieber Kai, ich freue mich, Dir heute sagen zu dürfen, wie unglaublich stolz wir alle auf Dich sind. Wir beide sind zusammen erwachsen geworden, vom Jugendalter bis heute und Dir dabei zuzusehen, wie Du die beste Version von Dir bist, erfüllt mich mit so viel Stolz und Liebe. Ob Du auf dem Platz stehst oder zu Hause als Ehemann, aber ganz, ganz besonders als Vater, Du bist für uns unsere Stütze, Liebe und unser Zuhause. Und deswegen wollen wir Dir auf diesem Wege ganz, ganz viel Erfolg und Glück für die WM wünschen", erklärt seine Frau Sophia in dem DFB-Video. Havertz hat bislang eine WM erlebt, die 2022 in Katar. Zudem war er 2021 und 2024 Teil des EM-Teams, wobei er insgesamt vier Tore schoss. "Kai, unser Austausch war auch in der langen Zeit, wo Du leider nicht Teil der A-Nationalmannschaft warst aufgrund von einigen Verletzungen, immer extrem viel und extrem gut. Ich habe Dir schon oft gesagt, was ich von Dir als Spieler halte, welch große Bedeutung Du für uns hast. Du verkörperst Geschwindigkeit, Kreativität, Mannschaftsdienlichkeit, extreme defensive Verlässlichkeit, eine gute Gier in beide Richtungen. Als Mensch muss ich sagen, bin ich immer wieder begeistert, wenn wir miteinander telefonieren, weil Du extrem offen bist, extrem verlässlich im Feedback. Du liebst Hunde, ich auch. Also was soll außerhalb des Platzes im Wege stehen? Auf dem Platz bist Du herausragend gut, unglaublich bedeutend für uns. Bleib gesund, schalte Deinen Kopf aus, gib Gas, Du hast alles drin, was wir brauchen, um Top-Torjäger vorn mit drin zu haben", erklärt Julian Nagelsmann die Nominierung.

Kai Havertz (26) fährt zur WM. © John Walton/PA Wire/dpa

8.04 Uhr: Dritter WM-Fahrer steht fest! Nico Schlotterbeck ist im Aufgebot von Julian Nagelsmann

Der dritte WM-Fahrer steht fest: Es ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund. Erstmals war "Schlotti" bei der WM 2022 dabei. "Hallo mein Schatz, wir sind so stolz auf Dich und alles, was Du geschafft hast. Du bist so ein toller Papa und wir sind unglaublich froh, Dich in unserem Leben zu haben. Du wirst das rocken und wir lieben Dich" sagt seine Frau Sabrina im Video. "Papa, hab Dich lieb", sagt sein Sohn anschließend. "Schlotti, ich habe Dir schonmal gesagt, dass Dein Spielaufbau unglaublich wertvoll für uns ist. Unsere Qualitäten auf dem Platz sind deutlich größer, wenn Du spielst, Du hast auch auf menschlicher Ebene eine extrem positive Art, eine super Ausstrahlung, bist immer gut gelaunt, ziehst auch die Jungs mit, bist extrem gereift in Dortmund, bist auch gereift bei der Nationalmannschaft. Du kannst einen ganz, ganz großen Impact auf diese Gruppe haben bei der Weltmeisterschaft, traue Dir das zu, hab Selbstvertrauen, bring Deine Qualitäten offensiv ein und diese Gier, das eigene Tor zu verteidigen. Dieser absolute Siegeswille, der muss jeden Tag spürbar sein, im Training und im Spiel. Dann kannst Du ein herausragend guter Leader sein und ich hoffe, dass man ab und zu mal Deinen etwas dickeren Bizeps sieht", scherzt Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nico Schlotterbeck (26) fährt zur WM. © Bernd Thissen/dpa

7.40 Uhr: Und der Nächste, bitte: Deniz Undav fährt zur WM

Und schon geht es weiter mit dem nächsten WM-Fahrer: Es ist Deniz Undav (29) vom VfB Stuttgart. Der Stürmer hatte lange Zeit keinen einfachen Stand bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, doch nach einer überragenden Saison war an dem Offensivmann kein Vorbeikommen mehr. "Hallo Deniz und hallo Papa", sagen seine Frau und seine Tochter zu Beginn des Videos. "Herzlichen Glückwunsch, Du bist dabei bei der WM 2026, und wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wird sind und wie sehr wir uns für Dich freuen, weil wir genau wissen, wie viel Du dafür gegeben hast und jetzt hast Du es Dir wirklich mehr als verdient", sagt Tanja Undav. "Deniz, Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen im Sechzehner zu finden, und Torgefahr auszustrahlen. Du bist'n echter Torjäger. Eine weitere riesige Fähigkeit von Dir ist, mit Deinen lockeren Sprüchen, mit Deinen Witzen, mit Deinem Charme Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf Deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr, sehr langen WM brauchen", sagt Nagelsmann. Für Undav, der am Samstag mit seinem Team im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München um den Pott kämpft, ist es die erste WM. Sein erstes großes Turnier war die Heim-EM 2024, wobei er allerdings nur einmal im Kader und dabei sechs Minuten auf dem Platz stand.

Deniz Undav (29) fährt zur WM. © Tom Weller/dpa

7.21 Uhr: Der DFB legt offiziell los: Er ist der erste WM-Fahrer Deutschlands

Nach zahlreichen Leaks hat der DFB nun auch losgelegt und mit Kapitän Joshua Kimmich (31, FC Bayern München) den ersten WM-Fahrer offiziell gemacht. In einem emotionalen Video, das Kimmichs Anfänge als Fußballer, seine Stationen, aber auch seine Rolle als Vater von vier Kindern zeigt, kommen sein bester Freund, seine Frau und Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Wort. "Lieber Joshua, alle wissen, dass Du ein super Fußballer bist, aber für uns bist Du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit Dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es Dich gibt", sagt Ehefrau Lina. Für Kimmich wird es nach 2018 und 2022 die dritte WM, zu der er fährt. "Du bist ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen, und Fußballprofi werden wollen, weil Du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst. Ich bin sehr froh, dass Du auch mein Leader auf dem Feld bist. Führ' die Mannschaft voran, füh'r sie idealerweise zum WM-Titel, bleib, wie Du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück' Dir die Daumen", erklärt Nagelsmann. Den eigentlichen Anfang der offiziellen Verkündung auf Instagram hatte Sportdirektor und Legende Rudi Völler (66) gemacht.

Joshua Kimmich (31) erlebt ab dem 11. Juni seine dritte WM. © Tom Weller/dpa

21. Mai, 6.45 Uhr: Heute verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader

Heute um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. In der Futsal-Halle des DFB-Campus in Frankfurt am Main erklärt der 38-Jährige, wen er mit zur WM 2026 nimmt und wen nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) verkündet heute seinen WM-Kader. © Arne Dedert/dpa

17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticket freuen

Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf. Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.

Maximilian Beier (r.) darf wohl mit in die USA reisen. © INA FASSBENDER / AFP

13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht

Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher. Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.

Nico Schlotterbeck (l.) und Jonathan Tah bilden voraussichtlich das Stamm-Duo in der Innenverteidigung. © Federico Gambarini/dpa

12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben

Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben. Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.