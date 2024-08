1. Runde im DFB-Pokal: Diese Spiele gibt es im Free-TV zu sehen!

Deutschland - Wer wird Nachfolger von Bayer Leverkusen ? An diesem Wochenende wollen wieder zahlreiche Underdogs die "Großen" ärgern, wenn die erste Runde des DFB-Pokals ansteht.

64 Teams wollen die erste Runde des DFB-Pokals überstehen und am Ende der Saison den Cup in die Höhe stemmen. © Tom Weller/dpa

Am heutigen Freitag um 18 Uhr eröffnen die Duelle mit Stolper-Potenzial zwischen Wehen Wiesbaden und Mainz 05, den Würzburger Kickers und der TSG Hoffenheim und dem Halleschen FC und St. Pauli die neue Pokalsaison.

Am Abend um 20.45 Uhr will Rekordsieger Bayern München die erste Hürde in Ulm nehmen.

Bis einschließlich Montag werden dann weitere 26 Partien ausgetragen, nur Titelverteidiger Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart sind an diesem Samstag mit dem Supercup anstatt des DFB-Pokals beschäftigt und greifen erst Ende August ins Geschehen ein.

In unserem großen Liveticker zum DFB-Pokal halten wir Euch über alle Highlights auf dem Laufenden.