Europa League im Liveticker: Heute Abend gilt's für Freiburg, Union und Leverkusen!

Freiburg/Budapest/Saint-Gilles - Am Donnerstagabend gilt es für die drei verbliebenen deutschen Bundesligisten in der Europa League . Ab 18.45 Uhr kämpfen der SC Freiburg, ab 21 Uhr Union Berlin und Bayer Leverkusen um den Einzug ins Viertelfinale.

Das Team von Trainer Christian Streich (57) muss am Abend eine 0:1-Hinspielniederlage bei Juventus Turin wettmachen. Das heißt, es muss mindestens ein Sieg mit einem Tor Abstand her, um die Verlängerung zu erreichen.

Während bei Union nach einem spektakulären 3:3 an der Alten Försterei im Hinspiel gegen die Belgier von Royale Union St. Gilloise alles noch offen ist und Bayer Leverkusen nach dem 2:0-Erfolg im eigenen Stadion Ferencvaros Budapest gute Karten fürs Weiterkommen hat, steht dem SC Freiburg die wohl schwerste Aufgabe bevor.

Bayer 04 Leverkusen spielte in der Champions League, stieg aber als Gruppendritter in Pool A in die Play-offs der Europa League ab.

In der Königsklasse verpasste das Team vom spanischen Trainer Xabi Alonso klar den Einzug in die K.o.-Runde. Mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen fehlten am Ende sechs Punkte auf Club Brügge und sieben Zähler auf den Ersten FC Porto.

In den Play-offs der Europa League setzte sich die Werkself aber auf furiose Art und Weise gegen die AS Monaco durch. Nach einer 2:3-Hinspielniederlage im eigenen Stadion behielt der Bundesligist im Rückspiel in Frankreich die Nerven und entschied die Partie mit 5:3 im Elfmeterschießen für sich.

Leichter fiel da der 2:0-Hinspielerfolg im Achtelfinale gegen Frencvaros Budapest.