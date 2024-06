EM 2024, Deutschland gegen Dänemark im Liveticker: Julian Nagelsmann erklärt seine Überraschungen.

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Dortmund - Jetzt geht es in jedem Spiel ums Ganze! Die deutsche Nationalmannschaft startet in die K.-o.-Runde der EM 2024 und trifft am heutigen Samstagabend um 21 Uhr im Achtelfinale auf Dänemark.

20.000 deutsche Fans beim Fanmarsch in Dortmund. © Friso Gentsch/dpa Die Jungs von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) haben die Vorrunde als Gruppensieger ohne eine Pleite überstanden - und dabei soll es auch bleiben. Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg in Dortmund über die Nachbarn aus dem Norden ins Viertelfinale einziehen, wo entweder die bärenstarken Spanier oder Georgien auf die DFB-Auswahl warten. TAG24 hält Euch im Liveticker vor, während und nach der Partie über das Achtelfinale der Nationalmannschaft auf dem Laufenden!

29. Juni, 20.20 Uhr: Die Spieler sind auf dem Rasen und wärmen sich auf

Zuerst kamen wie gewohnt die Torhüter, dann folgten die Teams. Beide Mannschaften sind jetzt auf dem Dortmunder Rasen und machen sich warm. Noch 40 Minuten, dann geht es für Deutschland bei dieser Heim-EM im Achtelfinale gegen die Dänen um alles.

29. Juni, 20.14 Uhr: So erklärt Julian Nagelsmann seine Überraschungen gegen Dänemark

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat soeben am Mirkrofon von Magenta TV gesprochen und seine Wechsel erklärt: "Wir haben keine neue Spielidee. Die Spieler, die reinkommen, haben es sich durch gute Trainings oder Eindrücke während der EM verdient. David (Raum, Anm. d. Red.) hatte sehr gute Einwechslungen, er ist ein Spieler, der oft draußen sitzt und dennoch die Gruppe führt. Er hat es sich verdient, zu spielen." Zu Leroy Sané sagt Nagelsmann: "Es sind immer alles Für-Entscheidungen. Leroy bringt ein extrem gutes Tempo hinter die Kette, das hat uns gefehlt gegen die Schweiz." Über Nico Schlotterbeck sagt der Bundestrainer: "Er spielt in seinem Wohnzimmer, in dem er zuletzt gute Erfolge gefeiert in der Champions League gefeiert hat. Ich glaube, er wird ein sehr gutes Spiel machen." Nagelsmann über die, die heute auf der Bank bleiben: "Natürlich sind die Spieler enttäuscht. Auch Fülle (Niclas Füllkrug, Anm. d. Red.) ist enttäuscht, aber bei ihm steckt eine ganz klare taktische Idee dahinter. Alle gehen professionell damit um."

Julian Nagelsmann erklärt seine Überraschungen in der Startelf. © IMAGO / Moritz Müller

29. Juni, 19.54 Uhr: So sieht die Startelf der Dänen gegen Deutschland aus

Wie zu erwarten steht bei Dänemark Christian Eriksen trotz seiner Magen-Darm-Probleme im Aufgebot. Bislang ist er DER wichtigste Spieler der Dänen bei dieser EM. Beeindruckend vor allem, wenn man bedenkt, dass er bei der EM 2021 mit dem Tod rang. Der Ex-BVB-Star Thomas Daleney darf in seinem alten Stadion ran, er kommt für den Gelb-gesperrten Hjulmand. Zudem muss Wind (VfL Wolfsburg) auf die Bank, für in startet Skov Olsen.

29. Juni, 19.47 Uhr: Die überraschende Aufstellung ist da! So spielt die deutsche Nationalmannschaft

Die Aufstellung ist da! Aufatmen bei den Deutschen: Antonio Rüdiger ist fit und kann spielen. Julian Nagelsmann wartet auch mit Überraschungen auf: Denn David Raum darf erstmal von Beginn an ran. Er kommt in der Viererkette hinten links für Maximilian Mittelstädt. Leroy Sané ersetzt Florian Wirtz und wenig überraschend kommt Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung für den gesperrten Jonathan Tah.

29. Juni, 19.35 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft ist im Stadion eingetroffen

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Dortmunder Stadion eingetroffen. Die Jungs sind in sportlicher Kleidung von Ausrüster Adidas angekommen. Das Team nimmt gerade den Rasen in Augenschein.

Die deutschen Jungs sind im Stadion eingetroffen. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 19.33 Uhr: Modisch, modischer, Dänemark!

Die Dänen drehen kurz vor dem Spiel den Swag auf. die Spieler sind im Stadion in Dortmund eingetroffen und kommen fesch im Anzug daher.

Die dänischen Jungs auf dem Rasen in Dortmund. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 19.28 Uhr: ZDF und Magenta TV übertragen Deutschland gegen Dänemark

Wer es sich heute Abend auf dem Sofa gemütlich macht, der kann ZDF oder Magenta TV einschalten. Beide übertragen das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark in Dortmund.

29. Juni, 19.16 Uhr: Wahnsinnsbilder! Deutsche und dänische Fans auf dem Weg ins Dortmunder Stadion

Das sind einfach wahnsinnige Bilder. Sowohl die Fans der DFB-Elf, auch als die der Dänen haben vor dem Achtelfinale heute Abend ab 21 Uhr in Dortmund für tolle Szenen auf den Straßen gesorgt.

Rund 20.000 Anhänger der DFB-Elf beim Fanmarsch. © Friso Gentsch/dpa

29. Juni, 19.09 Uhr: Jürgen Klopp drückt der Nationalmannschaft auf Mallorca die Daumen

Einer, der Deutschland heute die Daumen drückt, ist natürlich auch Jürgen Klopp (57). Er ist aber nicht an seiner alten Wirkungsstätte in Dortmund live dabei, sondern verfolgt die Partie von Mallorca aus, wo er ein Haus besetzt. Im DFB-Trikot weilte er heute bei dem Finale der Mallorca Open im Tennis.

29. Juni, 19.01 Uhr: Christian Eriksen und Antonio Rüdiger werden wohl dabei sein im Achtelfinale

Sowohl Deutschland als auch die Dänen hatten personelle Sorgen vor dem Achtelfinale. Bei den Deutschen drehte sich alles um den Oberschenkel von Antonio Rüdiger, bei Dänemark stand ein Fragezeichen hinter Christian Eriksen. Beide waren aber heute schon auf den Social-Media-Kanälen der Teams zu sehen. Während Eriksen beim Spaziergang gezeigt wurde, saß Rüdiger beim Anschwitzen auf dem Fahrrad.

Antonio Rüdiger wird wohl doch fit fürs Achtelfinale der Deutschen gegen Dänemark. © Christian Charisius/dpa

29. Juni, 18.48 Uhr: Der Direktvergleich Deutschland gegen Dänemark spricht für die DFB-Stars

Der Direktvergleich zwischen Deutschland und Dänemark spricht eine deutliche Sprache. In 28 Duellen ging die DFB-Elf 15 Mal als Sieger vom Platz, achtmal als Verlierer, dazu gab es fünf Unentschieden. Zuletzt standen sich beide in einem Freundschaftsspiel am 2. Juni 2021 gegenüber, da hieß es am Ende 1:1. Die einzigen, die von dieser Begegnung heute wohl in der Startelf stehen auf deutscher Seite sind Manuel Neuer und Joshua Kimmich. Die reine EM-Bilanz lautet 2:1 für Deutschland. 1988 und 2012 besiegte man die Dänen, bei der EM 1996 ging die DFB-Elf mit 0:2 als Verlierer vom Platz.

Das letzte Mal standen sich Dänemark und Deutschland bei einem Freundschaftsspiel am 2. Juni 2021 gegenüber. Am Ende hieß es 1:1. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 18.32 Uhr: Dieser Schiedsrichter leitet heute das Achtelfinale der Nationalmannschaft

Ist englische Härte heute erlaubt? Zumindest leitet ein Schiedsrichter von der Insel heute das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Michael Oliver (39) ist erster Schiedsrichter, ihm assistieren seine Landsmänner Stuart Burt (44) und Daniel Richard Cook. Der Vierte Offizielle kommt aus Bosnien und heißt Iran Peljto (39). Die beiden Video-Assistenten sind ebenfalls aus England, Stuart Attwell (41) und David Coote (41) schalten sich aus dem Keller ein, sobald sie der Meinung sind, dass eine klare Fehlentscheidung getroffen wurde. Oliver ist ein extrem erfahrener Mann, hat bereits dreimal bei Weltmeisterschaften und sechsmal bei Europameisterschaften gepfiffen. Auch 31 Spiele in der Champions League stehe zu Buche. Bei der aktuellen EM leitete er bislang die Partien Spanien gegen Kroatien (3:0) und Slowakei gegen die Ukraine (1:2). Er kam dabei in jeder Partei mit nur jeweils einer Gelben Karte aus.

Michael Oliver (39) aus England pfeift heute das Achtelfinale von Deutschland gegen Dänemark. © INA FASSBENDER / AFP

29. Juni, 18.15 Uhr: 20.000 Menschen bei Fanmarsch in Dortmund

Eindrucksvolle Bilder aus Dortmund. Trotz der glühend-heißen Temperaturen haben sich 20.000 Menschen zum Fanmarsch zum Stadion zusammengefunden.

29. Juni, 18.11 Uhr: Robert Andrich hat sich einen neuen Look verpassen lassen

Nicht wundern, wenn Ihr heute zweimal hinsehen müsst: Deutschlands Shooting-Star Robert Andrich (29) von Bayer Leverkusen geht mit einem neuen Look ins Achtelfinale. Im DFB-Camp in Herzogenaurach ließ er sich die neue Frisur verpassen, die Haare wurden einmal von dunkel auf platinblond gefärbt.

Geht mit neuem Look ins Achtelfinale: Robert Andrich (29). © IMAGO / Revierfoto

29. Juni, 18 Uhr: Die K.-o.-Runde startet mit dem ersten Achtelfinale Schweiz gegen Italien

Während die Jungs der deutschen Nationalmannschaft langsam in den "Tunnel" fürs Spiel kommen, läuft das erste Achtelfinale nun in Berlin. Die Schweiz trifft auf Italien. Alle Infos dazu findet Ihr in unserem EM-Ticker.

Wer wird sich heute durchsetzen? Die Schweiz mit Granit Xhaka (31, l.) oder Italien mit Torhüter Gianluigi Donnarumma (25, r.)? © Fotomontage:Jan Woitas/dpa+Rolf Vennenbernd/dpa

29. Juni, 18 Uhr: Die Nationalmannschaft hat gegessen, bald gibt es die Team-Besprechung

Um 17.15 Uhr gab es ein leichtes Essen, um die Kraftspeicher für heute Abend aufzufüllen. Gegen 19 Uhr wird dann die Teambesprechung stattfinden, anschließend geht es mit dem Bus ins Dortmunder Stadion.