Deutschland gegen Dänemark im Liveticker: Robert Andrich mit neuem Look im Achtelfinale

Dortmund - Jetzt geht es in jedem Spiel ums Ganze! Die deutsche Nationalmannschaft startet in die K.-o.-Runde der EM 2024 und trifft am heutigen Samstagabend um 21 Uhr im Achtelfinale auf Dänemark.

Während die Jungs der deutschen Nationalmannschaft langsam in den "Tunnel" fürs Spiel kommen, läuft das erste Achtelfinale nun in Berlin.

Ähnliches droht auch in Köln . Möglicherweise erreichen die heftigen Gewitter auch den deutschen Spielort Dortmund, auch hier könnte es also nass werden. Zumindest aktuell soll die Fanzone aber trotzdem ihre Pforten öffnen.

Das hat auch Einfluss auf die EM: Nicht nur drohen zahlreiche Public Viewings ins Wasser zu fallen , auch Stadt Frankfurt teilte bereits mit, dass die Fanzone in der hessischen Metropole am heutigen Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen bleibt .

Nachdem der DFB bei der WM 2022 eigentlich eine Erfolgs-Dokumentation drehen wollte, damit durch das Vorrundenaus aber gehörig auf die Nase gefallen ist, war das Thema EM-Doku erst einmal vom Tisch. Hat sich das durch die bisherigen Erfolge jetzt geändert?

"Wir halten in Eigenregie fest, was bei dieser EM rund um die Mannschaft passiert. Und dann werden wir selbst entscheiden, was am Ende daraus wird", erzählte DFB-Sportdirektor Rudi Völler (64) dem Focus. Heißt, im Erfolgsfall gibt es doch eine Doku zum Sommermärchen 2.0?

"Das werden wir dann in aller Ruhe besprechen, was der Erfolgsfall bedeutet", sagte Völler. Aktuell ist das aber noch kein Thema bei der Nationalmannschaft: "Wir wollen auf dieser Welle weiterschwimmen. Deshalb bleiben wir fokussiert."