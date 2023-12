Diese Nationen spielen bei der Europameisterschaft in Hamburg

Bei der Europameisterschaft 2024 werden vier Vorrundenspiele und ein Viertelfinale im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Bereits vor der Auslosung in der Elbphilharmonie war klar gewesen, dass vier Vorrundenspiele und ein Viertelfinale der EM in der Heimspielstätte des HSV ausgetragen werden.

Nun ist auch - zumindest größtenteils - bekannt, auf welche Mannschaften und Paarungen sich die Hansestadt freuen darf.

So trifft Kroatien am 19. Juni auf Albanien, eine Woche später bekommt es die Türkei mit Tschechien zu tun - ob es dann in Hamburg ähnlich stimmungsvoll wird wie vor Kurzem beim Testspiel der Deutschen gegen die Türken in Berlin?

Zudem ist auch klar, dass die Niederlande am 16. Juni in Hamburg spielt, der Gegner wird dann entweder Polen, Estland, Wales oder Finnland heißen - diese Nationen kämpfen noch in den Playoffs gegeneinander.

Am 22. Juni werden die Tschechen zudem auf Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan treffen - je nachdem, wer sich von diesen Nationen in den Playoffs durchsetzt.