Kroatische Fan-Schönheit pestet gegen Moderatorin Laura Wontorra und Magenta TV

Berlin - Was war denn da los? Die kroatische Fan-Schönheit Ivana Knöll (26) hat in der Nacht zu Sonntag einen heftigen Angriff auf Moderatorin Laura Wontorra (35) und Magenta TV gestartet.

Die kroatische Fan-Schönheit Ivana Knöll (26, r.) ließ nach ihrem ersten EM-Auftritt kein gutes Haar an Laura Wontorra (35) und Magenta TV. © Bildmontage: IMAGO / NurPhoto, Screenshots/Instagram/knolldoll

Am Samstag hatte Miss Kroatien noch freudig zahlreiche Storys aus dem Berliner Olympiastadion abgesetzt. Sie zwinkerte und lachte in die Kamera, zeigte sich dabei wie immer offenherzig. Dafür ist sie seit der WM 2022 bekannt.

Nun hat sie sich auch in Deutschland eingefunden, um bei der Fußball-Europameisterschaft ihr Heimatland zu unterstützen. So geriet sie auch in den Fokus der TV-Berichterstattung vor dem Spiel der Kroaten gegen Spanien.

Vor dem Anpfiff der Partie, die am Ende mit einer 0:3-Niederlage schmerzhaft für ihr Land endete, durfte sie bei Magenta TV zum Interview ran. Stefanie Blockwitz (33) stellte der Schönheit auf der Fanmeile einige Fragen. Knöll war dabei standesgemäß in einem Bikini-Oberteil gekleidet. So hatte sie sich schon vor zwei Jahren in Katar präsentiert.

Nur herrschten dieses Mal in Berlin 20 Grad, von Sonne keine Spur. Sie selbst sagte: "Es ist schon ein bisschen kalt." Das nahm Moderator Johannes B. Kerner (59) zum Anlass, die Kroatin zu verspotten: "Es gäbe theoretisch allerdings auch die Möglichkeit, sich was anzuziehen, wenn es kalt ist", sagte er im Studio.