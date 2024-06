Manuel Neuer spricht über seine Zukunft! Tritt er nach der EM zurück?

Gleich nach Neuers Patzer beim 2:1-Sieg gegen Griechenland erstickte er eine Diskussion über die Position im Keim und machte klar, dass es für ihn überhaupt nicht zur Debatte steht, am 38-Jährigen zu zweifeln.

Seit der WM 2010 ist der Keeper des FC Bayern die Nummer eins zwischen den deutschen Pfosten. Bislang wehrte er jegliche Konkurrenz ab. Auch, wenn in diesem Jahr die Diskussion um seine Person nach einigen Patzern im Verein und dem letzten Vorbereitungsspiel besonders groß war.

Das lässt sich seinen Worten von der Pressekonferenz am Montag im Teamquartier in Herzogenaurach entnehmen.

Beim Auftakt gegen Schottland hatte Neuer nur wenig zu tun. © Tom Weller/dpa

Beim überzeugenden 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland hatte Neuer bei seinem achten großen Turnier in Folge für den DFB nur wenig zu tun.

Immer noch sind seine Paraden herausragend, er kann die unhaltbaren Bälle halten. Aber zuletzt schätzte er nicht nur im Verein einige Schüsse, die auf seinen Kasten kamen, falsch ein oder leistete sich Fehler im Spielaufbau.

Ter Stegen, der beim FC Barcelona ebenfalls eine mehr als überzeugende Saison spielte, muss sich nach wie vor mit der Rolle des Bankdrückers begnügen und weiterhin auf seine Chancen warten.

Mit 32 Jahren ist es für ihn aber mehr als bitter, bislang nur in der Zeit zum Zuge gekommen zu sein, in der Neuer aufgrund der Folgen seines Beinbruchs in der Auswahl fehlte.

"Wichtig ist, dass man zusammenhält. Das ist positionsunabhängig. Wir haben überall einen breiten Kader mit klasse Spielern. Aber überall Diskussionen anzufangen, hilft uns nicht. Auch auf der Torwartposition muss man zusammenarbeiten", sagte Neuer am Montag über sein Verhältnis zu ter Stegen.

Nach einem extrem guten Verhältnis klingt das nicht gerade, doch schaffen es beide, sich für den Erfolg zusammenzuraufen, ist auch das ein wichtiger Baustein, der dazu führen kann, dass die DFB-Elf bei der Heim-EM noch weit kommt.