Deutschland gegen Elfenbeinküste live: Unglaublich! Undav schießt die DFB-Elf in die K.-o.-Runde

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Deutschland gegen Elfenbeinküste im Liveticker: Deniz Undav schießt die DFB-Elf mit zwei Jokertoren in die K.-o.-Runde der WM.

Von Tina Hofmann

Toronto (Kanada) - Dieser Mann ist einfach unglaublich! Deniz Undav vom VfB Stuttgart hat die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Joker-Toren ins Sechzehntelfinale der WM 2026 geschossen. Dank seiner beiden Treffer siegte die DFB-Elf in Toronto mit 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste.

Zunächst hatte der Ivorer Franck Kessié sein Land mit 1:0 (30. Minute) in Führung gebracht. Die erste Hälfte war auch aufgrund zweier (zurecht) nicht gegebener Tore für Deutschland bitter. Zudem musste Nico Schlotterbeck zur Halbzeit verletzt raus, für ihn kam Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.

In der zweiten Hälfte tat sich Deutschland lange Zeit extrem schwer, bis Bundestrainer Julian Nagelsmann dreimal wechselte und nicht nur Deniz Undav, sondern auch Nadiem Amiri und Jamie Leweling brachte. Die Drei sorgten für enorm frischen Wind und der Stuttgarter Undav zeigte wieder seinen unfassbaren Torriecher und netzte zweimal zum Sieg ein.

Trotz des Erfolgs hat die DFB-Elf noch viel Verbesserungspotenzial, doch dieser späte Sieg dürfte für die Moral und den Zusammenhalt der Mannschaft unbezahlbar sein. Sollte Ecuador im Spiel gegen Curaçao nicht siegen, steht Deutschland sogar schon als Gruppensieger fest.

Endstand:

Deutschland - Elfenbeinküste 2:1

0:1 Franck Kessié (30. Minute), 1:1 Deniz Undav (68. Minute), 2:1 Deniz Undav (90.+4)

Wir berichten für Euch im Liveticker.

0.15 Uhr: Deniz Undav ist jetzt der Top-Scorer des Turniers

Mit drei Toren und zwei Assists stellt Deniz Undav gerade sogar einen Lionel Messi in den Schatten. Er ist jetzt aktuell der Top-Scorer der WM 2026.

0.13 Uhr: Das sagt Jonathan Tah nach dem Spiel

Jonathan Tah sagt nach dem Spiel: "Siegermentalität, Teamgeist, genau das, was man braucht, um in einem Turnier erfolgreich zu sein. Wir haben nicht aufgegeben, wir wussten, dass wir den Gegner irgendwann müde machen. Deniz muss man heute einfach hervorheben. Wie er heute wieder reingekommen ist, überragend. Er lässt sich nicht so viel von außen ablenken, sondern er fokussiert sich auf die Aufgabe. In der Halbzeit pusht er das Team, wenn er aufs Feld kommt, pusht er das Team. Ich würde gar nicht sagen, dass wir so große Probleme hatten. Man darf den Gegner nicht kleinreden, das waren Spieler, die auf internationalem Top-Niveau spielen."

0 Uhr: Und dann ist das Spiel vorbei. Deutschland zieht dank der Tore von Deniz Undav ins Sechzehntelfinale der WM ein.

Deniz Undav macht auch das 2:1 für Deutschland

90.+4: NICHT ZU FASSEN! Deniz Undav macht hier auch das 2:1 und veredelt damit seinen Joker-Einsatz nach dem 1:1-Ausgleich.

90.+1: Jetzt hat Amiri die Riesenchance, er wird bedient von Undav, steht zentral, bekommt aber nicht genug Druck hinter die Kugel. Noch fünf Minuten hat die DFB-Elf Zeit, hier noch das Siegtor zu schießen.

89. Minute: Ahhh, das darf nicht wahr sein! Nathaniel Brown schießt flach und scharf, doch Fofana kann den Ball noch am Tor vorbeilenken - bitter.

88. Minute: Ganz tief durchatmen! Nach einem bösen Schnitzer von Tah geht der eingewechselte Doué mit viel Tempo aufs deutsche Tor zu, passt auf die linke Seite, wo Goretzka den Schuss auf den Kasten von Manuel Neuer blocken kann.

86. Minute: Undav probiert es einfach mal aus der Distanz, Fofana kann den Ball abfangen.

Leon Goretzka kommt in der Schlussphase für Kai Havertz

85. Minute: Diomande geht raus, und auch die DFB-Elf wechselt. Für Havertz kommt Leon Goretzka.

82. Minute: Die Elfenbeinküste sucht nach Balleroberung immer wieder Diomande, doch aktuell kann die DFB-Elf den Leipziger stoppen, wenn auch etwas ungeniert per Foul durch Florian Wirtz. Für Singo ist das Spiel beendet.

80. Minute: Julian Nagelsmann ist völlig außer sich und steht sogar auf dem Rasen. Zuvor spielte Singo den Ball einfach ins Aus, ließ sich dann verletzt fallen. Die Ivorer sind jetzt kurzzeitig in Unterzahl.

75. Minute: Es geht weiter. Kann die DFB-Elf hier noch den Sieg klarmachen?

72. Minute: Jetzt ist wieder Trinkpause. Hoffentlich bringt die keinen Bruch ins deutsche Spiel, sondern geht es genauso verheißungsvoll weiter.

Deniz Undav macht das 1:1 für Deutschland gegen die Elfenbeinküste

68. Minute: Dieser Typ ist einfach unfassbar! Deutschland macht das 1:1 und wer trifft? Na klar, Deniz Undav vom VfB Stuttgart! Im Zusammenspiel mit dem ebenfalls eingewechselten Amiri, der den Pass von Undav zu ihm zurückgibt, knallt Undav das Leder Volley in die Maschen zum Ausgleich.

Deniz Undav knallt den Ball zum 1:1 ins Tor.
Deniz Undav knallt den Ball zum 1:1 ins Tor.  © Christian Charisius/dpa

67. Minute: Und auch diese Ecke von Kimmich landet direkt bei Torhüter Fofana, der den Ball wegfaustet und sich jetzt vor Schmerzen am Boden krümmt. Nach kurzer Zeit steht er aber wieder.

66. Minute: Schon die achte Ecke nun für Deutschland, bislang konnte die DFB-Elf daraus kein Kapital schlagen.

65. Minute: Lewling zeigt bis jetzt die besten Impulse der drei Einwechsler, tunnelt seinen Gegenspieler, bei Torhüter Fofana ist aber Endstation.

63. Minute: Bitter! Nach einer Ecke von Kimmich kommt Havertz zum Kopfball, kann das Leder im Sprung aber nicht mehr aufs Tor lenken, so fliegt der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei.

63. Minute: Die drei Neuen bringen gleich frischen Wind rein, es gibt Ecke für Deutschland.

Dreifachwechsel bei Deutschland: Jamie Leweling, Nadiem Amiri und Deniz Undav sind drin

60. Minute: Da ist der Dreifachwechsel bei Deutschland. Sané, Musiala und Pavlovic müssen raus, dafür kommen Leweling, Undav und Amiri.

59. Minute: Pavlovic versucht jetzt mal den Ball auf die Außen zu bringen, doch Sané kann sich im Dribbling nicht durchsetzen, der Ball kommt dann über Umwege zu Wirtz, der wenigstens eineEcke rausholt. Doch die tritt Kimmich direkt in die Arme von Torhüter Fofana.

57. Minute: Das deutsche Team findet einfach nicht so wirklich zu seinem Spiel. An der Seitenlinie bereitet Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Dreifachwechsel vor. Nadiem Amiri, Deniz Undav und Jamie Leweling sollen kommen.

51. Minute: Und die nächste Chance für die Elfenbeinküste. Inao Oulai zieht einfach ab aus der Mitte, der Ball zischt drüber. So wird's ganz schwer für Deutschland.

50. Minute: Im Moment ist der Ball bei den Deutschen recht schnell weg, jetzt kombinieren sich die Ivorer wieder durch, kommen durch den Torschützen zum 1:0, Kessié, wieder zum Abschluss, Neuer hat den Ball.

23.08 Uhr: Die zweite Hälfte läuft.

Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, Antonio Rüdiger kommt

23.07 Uhr: Bitter! Für Nico Schlotterbeck geht es nicht weiter, für ihn kommt Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung.

Für Nico Schlotterbeck geht es in der zweiten Hälfte nicht weiter.
Für Nico Schlotterbeck geht es in der zweiten Hälfte nicht weiter.  © Tom Weller/dpa

22.58 Uhr: Tief durchatmen! Die deutsche Nationalmannschaft muss sich gehörig steigern, wenn sie hier noch den Sieg einfahren will. In Sachen Geschwindigkeit und Körperlichkeit ist die Elfenbeinküste überlegen, hinzu kamen zwei nicht gegebene Treffer für die Deutschen und die Sorgen um den am linken Sprunggelenk angeschlagenen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Nach dem Rückstand zeigte sich das Nagelsmann-Team erstmal geschockt, drückte dann kurzzeitig auf den Ausgleich und musste am Ende froh sein, dass es nur 0:1 steht.

22.52 Uhr: Jetzt ist Halbzeit!

45.+7: Jetzt ist Florian Wirtz mal im Sechzehner da, doch der Schuss ist nicht druckvoll genug, kein Problem für Fofana im Tor.

45.+6: Das sieht nicht so gut aus bei den Deutschen. Sie versuchen es spielerisch, doch die Elfenbeinküste setzt immer wieder viel Körper dazwischen, so wie eben, als Pavlovic durch einen leichten Rempler zu Boden geht und sich somit vom Ball trennen lässt.

45.+4: Die Geschwindigkeit der Elfenbeinküste war vor der Partie ein Riesenthema und trotzdem findet die DFB-Elf aktuell kein Mittel gegen die flinken Spieler. Schlotterbeck kann Bonny erst ganz spät stoppen und zur Ecke klären.

45.+3: Schiedsrichter Benitez zieht sich immer mehr den Unmut der Deutschen zu, die jetzt gern einen Kontakt an Musiala gesehen hätten, der an der Strafraumgenze zu Boden geht, doch das war kein Foul.

45.+2: Nmecha probiert es aus der Distanz, doch auch dieser Schuss kommt so schnell wieder zurück, wie er nach vorn geschlagen wurde. Die Deutschen probieren es immer wieder durchs Zentrum der Elfenbeinküste, doch das ist dicht.

45. Minute: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.

44. Minute: Sané will sich in den Sechzehner dribbeln, bleibt aber in Defensive des Gegners hängen, der Ball ist schnell wieder weg.

43. Minute: Die Elfenbeinküste hat nach der Trinkpause und dem Führungstreffer das Spiel an sich gerissen. Die Deutschen zeigten sich zunächst geschockt, drückten dann aber auf den Ausgleich.

41. Minute: Aus dem Rückraum zieht Florian Wirtz ab, sein Schuss geht abgefälscht am linken Pfosten vorbei, aus der Ecke kann Deutschland kein Kapital schlagen.

41. Minute: Deutschland bekommt den Freistoß, den zirkelt Kimmich in den Sechzehner, doch dort kann Schlotterbeck den Ball nicht mehr richtig kontrollieren.

Das nächste deutsche Tor, das nicht zählt

39. Minute: Der nächste Treffer der DFB-Elf, der nicht zählt. Musiala foult Koussounou, doch der Schiedsrichter lässt die Szene so lange laufen, bis Kai Havertz das Tor macht, erst dann pfeift er. Richtige Entscheidung, etwas verwirrende Kommunikation des Unparteiischen aus Paraguay.

38. Minute: Tief durchatmen! Nach einem Foul an Pavlovic lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, dann geht Bonny allein auf Manuel Neuer zu, doch der Rekordtorhüter der WM kann den Ball abfangen, bevor er in den Maschen landet.

37. Minute: Die Elfenbeinküste wechselte im Vergleich zum Auftakterfolg gleich satte fünf Mal, doch bis jetzt tut das dem Spiel der Ivorer keinen Abbruch.

35. Minute: Die DFB-Elf ist angeschlagen vom Rückstand und muss sich erst einmal wieder sortieren. Erst die Sorge um den angeschlagenen Nico Schlotterbeck, dann der nicht gegebene eigene Treffer und dann der Rückstand nach der Trinkpause. Das alles lief in den vergangenen zehn Minuten mehr als ungünstig für die deutsche Mannschaft.

Die Elfenbeinküste geht mit 1:0 in Führung

30. Minute: Das ist die kalte Dusche fürs DFB-Team. Der Gegner geht durch ein Tor von Franck Kessié mit 1:0 in Führung. Diomande lässt auf der deutschen rechten Seite Kimmich stehen, passt scharf in den Sechzehner, wo Brown den Schuss von Amad blockt, doch dann prallt die Kugel vor die Füße von Kessié, der locker unten links einschiebt. Bitter, vor allem so kurz nach der Trinkpause.

Deutschland liegt nach 30 Minuten mit 0:1 gegen die Elfenbeinküste zurück.
Deutschland liegt nach 30 Minuten mit 0:1 gegen die Elfenbeinküste zurück.  © Christian Charisius/dpa

29. Minute: Geht es für Nico Schlotterbeck doch nicht weiter? Antonio Rüdiger legt an der Seitenlinie schon das Tape an seinen Handgelenken an, spricht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

28. Minute: Jetzt geht's weiter. Die drei Minuten werden auf jeden Fall nachgespielt.

22.24 Uhr/25. Minute: Es gibt die erste Trinkpause. Es ist ein munteres Spiel zwischen beiden Mannschaften, wobei die DFB-Elf in den letzten Minuten deutlich das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und durch Musiala eine gute Chance verbuchte. Der vermeintliche Führungstreffer zählte nicht, da Aleksandar Pavlovic Torhüter Fofana behindert haben soll. Der Keeper hatte den Ball mit den Händen selbst in die Maschen gelenkt.

24. Minute: Nico Schlotterbeck scheint es besser zu gehen. Offenbar wurde ihm auch ein Schmerzmittel gereicht, hoffen wir mal, dass er die volle Spieldistanz gehen kann.

Der Ball zappelt im Tor, doch Deutschland bekommt den Treffer nicht

21. Minute: Deutschland hat die erste Ecke und der Ball zappelt im Tor, doch der Treffer gilt nicht, da Pavlovic den Torhüter laut Schiedsrichter behindert hat.

18. Minute: Jetzt kommt Jamal Musiala mit einer Einzelaktion an den Ball und zieht einfach ab, der Ball fliegt knapp am rechten Pfosten vorbei.

17. Minute: Nathaniel Brown setzt sich jetzt mal auf der linken Seite durch und passt in den Sechzehner, doch dort fängt die Elfenbeinküste den Ball ab, bevor Leroy Sané an die Kugel kommt.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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