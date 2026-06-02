WM 2026 live: Einreise-Probleme! Schweiz muss ohne Star in die USA fliegen
Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026. Erstmals nehmen 48 Länder teil, die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal.
In unseren WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.
2. Juni, 15.27 Uhr: Schweiz muss ohne Breel Embolo in die USA reisen
Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft reist wie das deutsche Team am Dienstag in die USA. Doch der Flieger hebt nur mit 25 anstatt der geplanten 26 Spielern ab, denn Breel Embolo (29) muss aufgrund von Behörden-Problemen erst einmal zu Hause bleiben.
Wie der Schweizer Verband mitteilte, habe man um 10.30 Uhr die Information erhalten, dass seine elektronische Reisegenehmigung ESTA erneut in die Abklärung gehe, auch wenn sie bis Dienstagmorgen noch bewilligt gewesen sei. Embolo musste also am Zürcher Flughafen zurückbleiben, der Verband stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden.
Man gehe allerdings davon aus, dass der Stürmer zeitnah nachreisen könne, verkündete der SFV. Aus dem Flugzeug postete die Nationalmannschaft schließlich ein Bild der Mannschaft und kommentierte das Foto mit "Ein leerer Platz, aber nicht für lange. Wir sehen uns bald, Breel!"
2. Juni, 14.28 Uhr: WM-Abenteuer gestartet! Deutschland-Flieger hebt Richtung Chicago ab
Fast eine Stunde hat sich der eigentlich für 13.35 Uhr geplante Abflug verzögert, doch jetzt geht's los!
Wegen der Gewitterwarnung am Frankfurter Flughafen musste Lufthansa-Flug LH434 deutlich länger am Boden bleiben als geplant. Doch um 14.28 Uhr hob der Airbus endlich ab, das Abenteuer WM ist für die deutsche Nationalmannschaft gestartet.
Die nächsten neun Stunden verbringt das DFB-Team nun in der Business Class, während in der Economy die normalen Fluggäste sitzen.
2. Juni, 13.50 Uhr: Gruppenfoto auf dem Gangway
Vor Abflug posierte die Nationalmannschaft noch auf dem Gangway für ein Gruppenfoto.
Dann allerdings ziehen dunkle Gewitterwolken über dem Frankfurter Flughafen auf, die Abreise ins Abenteuer WM verzögert sich!
2. Juni, 13.21 Uhr: Trikot-Überraschung am Frankfurter Flughafen
Freudige Überraschung für zahlreiche normale Reisende am Frankfurter Flughafen: Sie stellten fest, dass sie mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam nach Chicago fliegen würden! Ein Geschenk gab es auch noch obendrauf.
Die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH434 erhielten am Gate nämlich jeweils ein Deutschland-Trikot von der Nationalmannschaft, sodass zahlreiche Gäste ihren Flug in Schwarz-Rot-Gold gekleidet antraten. Im Flugzeug selbst ist dann aber kein Kontakt mit der Mannschaft möglich: Der DFB reservierte die Business Class komplett für die Nationalspieler.
Um 13.35 Uhr hebt der Airbus A350-900 Richtung USA ab und landet planmäßig um 15.35 Uhr Ortszeit (22.35 Uhr deutscher Zeit).
2. Juni, 12.23 Uhr: Ganz bitterer Rückschlag für Österreich: RB-Star Christoph Baumgartner fällt aus
Ganz bitterer Rückschlag für die österreichische Nationalmannschaft: Christoph Baumgartner (26) von RB Leipzig kann nicht mit zur WM fahren.
Wie der Verband am Dienstag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Die hatte er sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien am gestrigen Montag (1:0) zugezogen.
"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", erklärte Teamchef Ralf Rangnick (67) auf der Homepage des ÖFB.
Mit Baumgartner verliert Österreich einen Schlüsselspieler, der nicht nur eine starke Saison in der Bundesliga mit RB Leipzig gespielt hat, sondern auch immer wieder in der Auswahl glänzte. Wer für ihm nachnominiert wird, steht noch nicht fest.
2. Juni, 12 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zur WM 2026
Heute bricht die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) fliegt um 13.56 Uhr mit einem A350 von Frankfurt am Main aus mit einem Linienflug der Lufthansa nach Chicago.
Dort wird die Mannschaft erst einmal im Waldorf-Astoria-Hotel wohnen, da am Samstag (20.30 Uhr) noch der finale WM-Test gegen Gastgeber USA auf dem Programm steht. Das richtige WM-Quartier bezieht Deutschland dann in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.
2. Juni, 11.50 Uhr: Liveticker zur Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zur Fußball-WM 2026. Hier versorgen wir Euch mit allen relevanten Informationen rund um die Teams vor dem Start des Turniers und während der Spiele.
Titelfoto: Tom Weller/dpa