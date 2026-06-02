02.06.2026 13:56 WM 2026 live: Trikot-Überraschung am Flughafen! DFB-Team reist mit "Normalos" in die USA

WM 2026 im Liveticker: Heute fliegt die deutsche Nationalmannschaft von Frankfurt aus zur WM. In Chicago bleibt das Team für einen Test gegen die USA.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026. Erstmals nehmen 48 Länder teil, die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Das Ziel des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist der WM-Titel, doch bis zu einem möglichen Triumph im Endspiel am 19. Juli in New York ist es ein weiter Weg. Als Titelverteidiger geht Argentinien ins Rennen. Das Team um Superstar Lionel Messi (38) sicherte sich im Winter 2022 in Katar den Pokal. In unseren WM-Ticker versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen vor dem Auftaktspiel und während des Turniers.

2. Juni, 13.50 Uhr: Gruppenfoto auf dem Gangway

Vor Abflug posierte die Nationalmannschaft noch auf dem Gangway für ein Gruppenfoto. Mit etwas Verspätung hob der Flieger schließlich um 13.50 Uhr in Richtung Chicago ab. Das Abenteuer WM ist gestartet!

Mit kräftigem Medienrummel begab sich die Mannschaft zum Flieger. © Florian Wiegand/dpa

Vor dem rund neunstündigen Flug wurde noch für ein Foto posiert. © Florian Wiegand/dpa

2. Juni, 13.21 Uhr: Trikot-Überraschung am Frankfurter Flughafen

Freudige Überraschung für zahlreiche normale Reisende am Frankfurter Flughafen: Sie stellten fest, dass sie mit der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam nach Chicago fliegen würden! Ein Geschenk gab es auch noch obendrauf. Die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH434 erhielten am Gate nämlich jeweils ein Deutschland-Trikot von der Nationalmannschaft, sodass zahlreiche Gäste ihren Flug in Schwarz-Rot-Gold gekleidet antraten. Im Flugzeug selbst ist dann aber kein Kontakt mit der Mannschaft möglich: Der DFB reservierte die Business Class komplett für die Nationalspieler. Um 13.35 Uhr hebt der Airbus A350-900 Richtung USA ab und landet planmäßig um 15.35 Uhr Ortszeit (22.35 Uhr deutscher Zeit).

Zwei Passagierinnen von Lufthansa-Flug LH434 posieren mit ihren neuen Deutschland-Trikots. Sie reisen im selben Flugzeug wie die Nationalmannschaft nach Chicago. © Federico Gambarini/dpa

2. Juni, 12.23 Uhr: Ganz bitterer Rückschlag für Österreich: RB-Star Christoph Baumgartner fällt aus

Ganz bitterer Rückschlag für die österreichische Nationalmannschaft: Christoph Baumgartner (26) von RB Leipzig kann nicht mit zur WM fahren. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Die hatte er sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen. Tunesien am gestrigen Montag (1:0) zugezogen. "Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", erklärte Teamchef Ralf Rangnick (67) auf der Homepage des ÖFB. Mit Baumgartner verliert Österreich einen Schlüsselspieler, der nicht nur eine starke Saison in der Bundesliga mit RB Leipzig gespielt hat, sondern auch immer wieder in der Auswahl glänzte. Wer für ihm nachnominiert wird, steht noch nicht fest.

Mit Christoph Baumgartner (26, l.) fällt für Österreich eine ganz wichtige Stütze im Team weg. © Heinz-Peter Bader/AP/dpa

2. Juni, 12 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft fliegt heute zur WM 2026

Heute bricht die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) fliegt um 13.56 Uhr mit einem A350 von Frankfurt am Main aus mit einem Linienflug der Lufthansa nach Chicago. Dort wird die Mannschaft erst einmal im Waldorf-Astoria-Hotel wohnen, da am Samstag (20.30 Uhr) noch der finale WM-Test gegen Gastgeber USA auf dem Programm steht. Das richtige WM-Quartier bezieht Deutschland dann in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

Das deutsche Team bricht heute in die USA auf. © Federico Gambarini/dpa

2. Juni, 11.50 Uhr: Liveticker zur Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada