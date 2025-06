So viel verdienen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2025 im Vergleich zu den Männern

Internationaler Vergleich der Gehälter

Im internationalen Vergleich der Gehälter liegt die deutsche Frauen-Bundesliga im Mittelfeld. In Englands Women's Super League sind bei Spitzenspielerinnen Jahresgehälter von bis zu 600.000 Euro möglich. Auch in Frankreich und in der National Women's Soccer League (USA) verdienen viele Spielerinnen durchschnittlich mehr als in Deutschland.

Die spanische Fußballspielerin Alexia Putellas gehört zu den besten der Welt. Ihr Jahresgehalt beim FC Barcelona wird auf 650.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen zusätzliche Einnahmen durch Sponsorenverträge und bezahlte Werbepartnerschaften.

Am besten bezahlte Profis der Welt

Ebenfalls beim FC Barcelona unter Vertrag ist die Spielerin Aitana Bonmatí, deren Vertragsverlängerung sie zur am besten bezahlten Spielerin der Welt gemacht hatte. Es wird geschätzt, dass ihr jährliches Gehalt zwischen 750.000 und einer Million Euro liegt.

Laut dem US-Magazin "Forbes" ist Fußballer Cristiano Ronaldo der am besten bezahlte Sportler der Welt. Er kam 2024 auf ein geschätztes Jahresgehalt von 225 Millionen Dollar (rund 195 Millionen Euro) und insgesamt auf etwa 260 Millionen Dollar (rund 226 Millionen Euro) Einnahmen.