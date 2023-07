Dicke Luft in Paris: Mbappé verschwindet plötzlich aus Sponsoren-Bild!

Bereits am Dienstag verkündete die Krypto-Plattform "Brilliantcrypto" die Partnerschaft mit dem Ligue-1-Giganten und teilte dazu auch eine farbenfrohe Collage in den sozialen Netzwerken.

Jubelt Kylian Mbappé (24) auch in der kommenden Saison für PSG? © JULIEN DE ROSA / AFP

Mitte Juni hatte der Goalgetter in einem offenen Brief erklärt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag unterm Eiffelturm nicht per Spieleroption verlängern werde.

Anschließend brach offenbar Panik in Paris aus, denn auf dem Platz ist der Ballkünstler keineswegs so leicht zu ersetzen.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi (49) untermauerte in der Folge mehrmals, dass man den Offensivmann nicht ablösefrei ziehen lassen wolle.

Da die Möglichkeit für einen Verkaufserlös aber nur noch in diesem Sommer oder spätestens im Winter besteht, nahm der Klub übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Angebot des saudischen Erstligisten Al-Hilal über 300 Millionen Euro an.

Mbappé soll allerdings kein Interesse an einem Wechsel in die Wüste haben. Laut einem Bericht der L'Équipe möchte der "Les Bleus"-Star seinen Kontrakt erfüllen und anschließend bei Real Madrid unterschreiben, was bei den Verantwortlichen an der Seine jedoch gar nicht gut ankommt.

Zuletzt flog das Pariser Problemkind daher bereits aus dem Kader für die Asien-Tour durch Südkorea und Japan. Im Moment trainiert er mit dem Nachwuchs sowie weiteren Abgangskandidaten.

Ob er tatsächlich noch in der aktuellen Transferphase zu neuen Ufern aufbricht oder sein Arbeitspapier ohne Rücksicht auf Verluste aussitzt, scheint völlig offen.