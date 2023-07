Unmoralisches Angebot aus der Wüste: Mbappé hat sich offenbar entschieden!

Paris - Die saudischen Lockrufe stoßen bei Kylian Mbappé (24) offenbar auf taube Ohren! Der umworbene Superstar von Paris Saint-Germain soll sich gegen einen Wechsel in die Wüste entschieden haben.

Laut "CBS"-Reporter James Benge wäre Al-Hilal darüber hinaus bereit gewesen, dem Star-Knipser unglaubliche 700 Millionen Euro Gehalt für ein Jahr in dem Wüstenstaat zu bieten. Nach Informationen von RMC Sport entspricht die astronomische Summe jedoch nicht den tatsächlichen Überlegungen des 18-fachen saudischen Meisters.

Im Zuge der Reise an die Seine hätten die Bosse des Vereins aus Riad demnach auch gern mit Mbappé gesprochen, nachdem PSG das Mega-Angebot für den Torjäger über 300 Millionen Euro angenommen und die Erlaubnis für Verhandlungen mit dem Spieler erteilt haben soll.

Die Offiziellen würden sich derzeit für den mittlerweile perfekt gemeldeten Transfer des brasilianischen Flügelspielers Malcolm (26) in Paris aufhalten. Der ehemalige Barça-Kicker habe seinen Medizincheck untern Eiffelturm absolviert.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi (49, l.) will Superstar Kylian Mbappé (24) nicht ablösefrei abgeben. © FRANCK FIFE / AFP

Mbappé widersteht der nichtsdestotrotz lukrativen Versuchung nun aber offenbar, stattdessen möchte er sein Arbeitspapier in Paris demnach erfüllen und im kommenden Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechseln.



Der pfeilschnelle Goalgetter soll den Königlichen seine Unterschrift bereits zugesichert haben, allerdings hatte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi (49) jüngst mehrfach betont, dass man ihn keinesfalls zum Nulltarif ziehen lassen werde.

Doch der 24-jährige Nationalstürmer kündigte bereits Mitte Juni an, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht per Spieleroption verlängern werde, woraufhin der Ligue-1-Vertreter auf eine Lösung in der aktuellen Transferphase drängte.

Zuletzt wurde Mbappé nicht für die im Moment stattfindende Asien-Tour der Mannschaft durch Japan und Südkorea berücksichtigt. Er trainiert derzeit mit dem Nachwuchs sowie anderen Abgangskandidaten im Trainingszentrum in Poissy.