Diese Sängerin soll Jude Bellingham den Kopf verdreht haben!

Madrid (Spanien) - Sportlich läuft es bei Jude Bellingham (20) bereits wie am Schnürchen, folgt jetzt auch das private Glück? Der Ex-Borusse soll ein Auge auf R&B-Sängerin Raermarni "Rmarni" Ellis (26) geworfen haben.

Tatsächlich wurde das ehemalige BVB-Juwel im vergangenen Jahr vom renommierten Schönheitschirurgen Julian De Silva (49) in seiner jährlich erscheinenden Beauty-Rangliste zum schönsten Fußballer des Planeten gekürt.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, haben sich der Mittelfeld-Superstar von Real Madrid und die britische Künstlerin auf Raya, einer exklusiven Dating-App für Berühmtheiten, kennengelernt.

Auf Instagram folgen Raermarni "Rmarni" Ellis (26) schon über 109.000 Menschen - darunter auch Jude Bellingham (20). © Screenshot/Instagram/rmarni

Zwar wohnt Bellingham mittlerweile in Spanien und seine Kopfverdreherin in Großbritannien, doch der königliche Durchstarter sei zumindest "auf der Suche nach einer Romanze".

Für Rmarni wäre es wohl nicht der erste Flirt mit einer Sportgröße, die Sängerin soll zuvor schon mit dem US-amerikanischen Ex-Boxer Floyd Mayweather Jr. (46) angebandelt haben.

Richtig ernst sei es zwischen ihr und dem ungeschlagenen Dreifach-Weltmeister nie geworden, dafür habe er sie aber zahlreichen Musik-Persönlichkeiten vorgestellt und ihr so den Weg in der Branche geebnet.

2021 veröffentlichte die 26-Jährige dann ihre Debüt-Single "So High", im selben Jahr kam zudem noch ihr zweiter Song "Back & Forth" auf den Markt.

Auf der anderen Seite ist Bellingham derzeit ohnehin in aller Munde. Nach seinem Wechsel von Dortmund zu Real beeindruckte er in der aktuellen Saison mit satten 17 Toren und sechs Vorlagen in 24 Pflichtspielen.

Am gestrigen Sonntag sicherte er sich mit Madrid außerdem den Supercopa-Titel und fegte den FC Barcelona im Finale mit 4:1 vom Platz.