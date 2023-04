Scherbenhaufen Chelsea! Geht Trainer-Favorit Nagelsmann die Herkulesaufgabe an?

London - Die Fans des FC Chelsea sind im Moment wahrlich nicht zu beneiden. Das Aus in der Königsklasse gegen Real Madrid am Dienstagabend war nur der nächste Tiefpunkt des langen Tals, welches sich durch die gesamte Saison zieht. Der Heiland am Horizont scheint auf den Namen Julian Nagelsmann (35) zu hören, doch springt der deutsche Coach tatsächlich in die englische Schlangengrube?