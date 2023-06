Gündogan verlässt Pep auf dem Höhepunkt: DFB-Star wechselt zu diesem Top-Klub!

Barcelona - Die Zukunft von İlkay Gündoğan (32) hing lange in der Luft, nun hat das Lesen im Kaffeesatz allerdings ein Ende. Der deutsche Nationalspieler wechselt nach sieben Jahren bei Manchester City zum FC Barcelona .

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere sucht der 32-jährige Mittelfeldstratege also noch mal eine neue Herausforderung beim amtierenden LaLiga-Champion.

Das gaben die Katalanen am Montagvormittag in den sozialen Netzwerken bekannt.

in Barcelona tritt er unter Trainer Xavi (43) in die Fußstapfen von Sergio Busquets (34), der die Katalanen nach 18 Jahren verlässt und zu Beckham-Klub Inter Miami in die US-amerikanische MLS wechselt.