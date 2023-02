Mit der Trage vom Feld! Neymar-Drama bei spektakulärem PSG-Sieg

Paris - Was für eine Schrecksekunde für PSG und Superstar Neymar! Nach der enttäuschenden 0:1-Pleite im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Bayern , kam es am Sonntag für den Brasilianer noch schlimmer.

Neymar (31) musste mit der Trage vom Feld gebracht werden. Nun besteht große Sorge um den Knöchel des brasilianischen Superstars. © imago/PanoramiC

Der 31-Jährige verletzte sich im Heimspiel gegen den OSC Lille am ohnehin schon lädierten rechten Knöchel.

In der 51. Minute verdrehte er sich nach einem Zweikampf mit Benjamin André ganz übel den Fuß, als er auf dem Rasen aufkam.

Sofort griff sich der Brasilianer an das Sprunggelenk, die Betreuer rannten aufs Feld. Zunächst schien es gar nicht so schlimm, denn Neymar wollte weiterspielen, letztlich musste er aber doch mit der Trage vom Feld gebracht werden.

Bilder, die weder er, noch seinen Teamkollegen und Trainer Christophe Galtier (56) gefallen dürften.

Denn vor der Hinspielniederlage im eigenen Stadion gegen die Bayern war bereits Kylian Mbappé (24) verletzt ausgefallen, konnte dann nur eingewechselt werden.

Ein Ausfall von Neymar wäre das, was der Klub zweieinhalb Wochen vor dem Rückspiel in München (8. März in der Allianz Arena) so gar nicht gebrauchen könnte.