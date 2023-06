Top-Klubs zeigen Interesse: Verlassen zwei DFB-Stars ihre sinkenden Schiffe?

Zieht es DFB-Star Kai Havertz (24) vom Westen in den Norden Londons? © Focke Strangmann/AFP

Wie The Athletic und Transferexperte Fabrizio Romano (30) übereinstimmend berichten, hat der FC Arsenal die Fühler nach Havertz ausgestreckt.

Demnach sollen die "Gunners" bereits positive Gespräche mit dem Lager des 35-fachen DFB-Kickers geführt haben, der einem Engagement beim Konkurrenten aus Nordlondon darüber hinaus nicht abgeneigt sei.

Die "Blues" fordern umgerechnet wohl rund 87 Millionen Euro Ablöse für den Offensiv-Allrounder, was Arsenal laut Romano aber keinesfalls auf den Tisch legen möchte.

Zuletzt wurde der frühere Leverkusener auch mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, die nach dem Abgang von Karim Benzema (35) im Sturm nachrüsten müssen. Die Königlichen würden aber bereits eine Evaluation um die 50 Millionen Euro für zu teuer halten.

Der in Aachen geborene Linksfuß war Chelsea im Sommer 2020 noch 80 Millionen Euro wert. In der abgelaufenen Saison steuerte er in insgesamt 47 Pflichtspielen neun Tore sowie eine Vorlage bei und fand - wie das gesamte Team - nie wirklich zu seiner Form.