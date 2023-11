Letzte Patrone Trainerwechsel? Wie geht es bei der VSG Altglienicke weiter?

Wohin geht die Reise der VSG Altglienicke und des 68-jährigen Karsten Heine? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der 68-Jährige gilt in der Trainerszene des Nordostens als so etwas wie eins der Urelemente des Universums. Seit 1988 steht er an der Seitenlinie, 35 Jahren Wirken als Profitrainer schafft in dem schnelllebigen Geschäft heutzutage kaum noch jemand.



Genauso wie sich über vier Jahre als Trainer bei einem Klub zu halten. Er wurde Vizemeister 2019/20 und 2020/21, zog erstmals 2020 in den DFB-Pokal ein. Karsten Heine hat viel erreicht bei der VSG und sich selbst bei Fans anderer Vereine den Ruf als echter Gentleman erarbeitet.

Umso schwerer dürfte Altglienicke die Trennung gefallen sein, zumal sich über mehrere Jahre auch freundschaftliche Verbindungen aufbauen.

Rein sportlich gesehen holte Heine allerdings seit Längerem zu wenig aus den Möglichkeiten des Kaders heraus. Oft brach ihm die Defensive das Genick: Viele der hochveranlagten Offensivkicker vermittelten Außenstehenden den Eindruck, keine ausgeprägte Lust auf Defensivarbeit zu verspüren.

In dem Zuge ist genauso die Kaderplanung des Klubs zu hinterfragen, die sich vorwiegend auf starke offensive Individualisten stützt und in vielerlei Hinsicht die richtige Balance im Team vermissen lässt.