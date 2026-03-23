Pikanter Netz-Post: Feiert Köln-Star El Mala hier den Kwasniok-Rauswurf?
Köln - Die Tage von Trainer Lukas Kwasniok (44) beim 1. FC Köln sind gezählt. Einigen Spielern scheint dies durchaus zu gefallen - allen voran Topscorer Said El Mala (19).
Nach dem enttäuschenden 3:3-Remis im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach war die Rückendeckung für Kwasniok aufgebraucht. Am Sonntagabend zogen die Bosse dann die Reißleine und setzten den 44-Jährigen vor die Tür.
Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Geißböcke wurde der Rauswurf des seit Wochen schon in der Kritik stehenden Übungsleiters gegen 19.08 Uhr bekannt gegeben. Nur einen Wimpernschlag später ploppte auch auf dem Profi von El Mala ein neuer Beitrag auf.
Zufall? Eher nicht! Denn der Inhalt ist angesichts der kurz zuvor erfolgten Freistellung des Trainers mehr als pikant: Zu sehen ist der 19-jährige Shootingstar zusammen mit Sturm-Partner Ragnar Ache (27) - und zwar beim ausgiebigen (Tor-)Jubel.
Besonders auffällig waren auch die Likes. Binnen Sekunden drückten nämlich vorrangig die FC-Akteure auf den Herz-Button, die unter Kwasniok zuletzt nur noch eine Nebenrolle auf dem grünen Rasen spielten, wie etwa Spielmacher Luca Waldschmidt (29).
FC-Superstar Said El Mala vor Absprung in die englische Premier League
Auch Flügelflitzer Linton Maina (26) kam zuletzt auf wenig Spielzeit. Er reagierte mit zwei Herzchen auf die Jubel-Pose seiner Mitspieler. Und Denis Huseinbasic (24) schrieb: "Bravo brate" (zu Deutsch: Bravo, Bruder) - und fügte ebenfalls ein rotes Herz an.
Ob der Beitrag wirklich einen Seitenhieb gegen Kwasniok darstellt, ist nicht überliefert. Die zeitliche Abfolge der beiden Posts ist allerdings mehr als kurios. Wie "Bild" berichtet, betreibe El Mala seine Social-Media-Kanäle zudem in Eigenregie.
Mit zehn Treffern ist der 19-Jährige in der aktuellen Spielzeit Kölns bester Torschütze. Von Beginn an setzte Kwasniok das Juwel allerdings nur selten ein, was sowohl beim Spieler als auch bei den Fans immer wieder für Unmut und Unverständnis sorgte.
Im Sommer droht nicht zuletzt deshalb auch El Malas Abgang. Laut jüngsten Berichten soll sich der Junioren-Nationalspieler des DFB bereits grundsätzlich mit Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion über einen Wechsel verständigt haben.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Silas Stein/dpa