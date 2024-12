Vom Abstieg zum Zweitliga-Tabellenführer: So war das Jahr 2024 für den 1. FC Köln!

Köln - "Spürbar anders" - Das ist das Motto des 1. FC Köln und passt so wunderbar zum sportlichen Jahr 2024, das die Kölner nun hinter sich haben. Vom bitteren Abstieg in die zweite Fußball-Bundesliga über eine grandiose Aufholjagd bis zur Herbstmeisterschaft im Fußball-Unterhaus war alles dabei. Ein Rückblick.

High Five zur erfolgreichen Hinrunde: Der 1. FC Köln ist auf dem Weg zur sofortigen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. © Federico Gambarini/dpa

Es war der 18. Mai 2024, als für die Domstädter der insgesamt siebte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte feststand. Durch ein blamables 1:4 im entscheidenden Spiel beim 1. FC Heidenheim gab es am Ende keine Zweifel mehr, dass der FC eine Neuausrichtung dringend nötig hatte.



In der Folge musste Trainer Timo Schultz (47), erst in der Winterpause für den zuvor gefeuerten Steffen Baumgart (52) gekommen, seinen Hut nehmen.

Im Sommer überraschten die Kölner ihre Fans schließlich mit der Verpflichtung des bis dato noch weitgehend unbekannten Österreichers Gerhard Struber (47). Der gab direkt bei seiner Antritts-PK die Marschrichtung vor: Der sofortige Wieder-Aufstieg sei das große Ziel.

In die Karten spielte dem selbstbewussten Trainings-Leiter, dass viele Leistungsträger aus der Bundesliga-Mannschaft gehalten werden konnten, was gleich in zweifacher Hinsicht wichtig war. Zum einen wäre ohne genug Erfahrung im Team eine erfolgreiche Zweitliga-Saison kaum möglich.

Zum anderen erschwerte die noch bis zum 1. Januar 2025 gültige Transfersperre der Kölner die Kaderplanung immens. Ohne Spieler zu halten, wäre es also gar nicht gegangen.