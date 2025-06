Klassisches Missverständnis: Wird Union Berlin diesen Transfer-Flop los?

Ein Versprechen, das er An der Alten Försterei aber nie einlösen konnte. Aufgrund von verschiedenen Blessuren hatte der 29-Jährige mit Trainingsrückstand zu kämpfen und kam unter Bo Svensson (45) lediglich zu zwei Kurzeinsätzen in dessen letzten Spielen als Union-Coach.

Prtajin wechselte im vergangenen Juli mit vielen Vorschusslorbeeren vom damaligen Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden nach Berlin . Im Unterhaus konnte der Kroate 13 Tore in 31 Ligaspielen erzielen und traf zudem auch in der Relegation gegen Jahn Regensburg.

Davie Selke (30) hat sich mit einer starken Saison beim HSV die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga gesichert. © Daniel Karmann/dpa

Steffen Baumgart (53) gab dem Stürmer im Februar dreimal in Folge eine Chance, die er aber nicht nutzen konnte. In der Folge verschwand er komplett vom Radar, wurde teilweise nicht einmal für den Kader nominiert.

Zu seinem Pech spielte sich dann auch noch sein Konkurrent Andrej Ilic in den Vordergrund und könnte, ähnlich wie Wooyeong Jeong (beide 25), noch im Nachhinein von den Eisernen fest verpflichtet werden - sofern der Preis stimmt.

Zudem wurde Prtajin mit Marin Ljubicic (23) im Winter ein weiterer Knipser vor die Nase gesetzt. Selbst wenn der Transfer von Ilic nicht klappen sollte, stehen Ivans Chancen in Köpenick schlecht, denn Horst Heldt (55) scheint bereits auf der Suche nach einem weiteren Mittelstürmer zu sein.

So soll der Hauptstadtklub Interesse an Paderborns Ilyas Ansah (20) und HSV-Stürmer Davie Selke (30) signalisiert haben. Der 30-Jährige will zwar eigentlich bei den Hanseaten, mit denen er gerade in die Bundesliga aufgestiegen ist, bleiben, allerdings konnten sich Spieler und Verein bislang nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen.

Ähnlich der Transfer-Posse um Oliver Burke (28) und Werder Bremen könnte der FCU hier erneut als lachender Dritter dazwischen grätschen und sich Selkes Dienste sichern. Aber egal, wer nun kommt, Ivan Prtajins Tage in der Spree-Metropole dürften gezählt sein.