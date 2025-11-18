"Königstransfer": Wird ER nach Wagenknecht-Rücktritt jetzt der neue BSW-Heilsbringer?

Berlin - Sein Abgang kam aus heiterem Himmel: Seit dem vergangenen Donnerstag gehen Union Berlin und Oliver Ruhnert (54) getrennte Wege , aber was plant die Vereins-Ikone in Zukunft?

Oliver Ruhnert (54) will seine politische Karriere fortsetzen. © Carsten Koall/dpa

Eine Möglichkeit wäre, dass er sich einer anderen Herausforderung im Profifußball stellt. Eine Rückkehr zu seinem Herzens-Verein Schalke 04 stünde hier beispielsweise im Raum.

Vor seiner überaus erfolgreichen Zeit bei den Eisernen war der 54-Jährige neun Jahre lang bei den Königsblauen beschäftigt und leitete dort unter anderem die Knappenschmiede, die regelmäßig vielversprechende Nachwuchstalente hervorbringt.

Allerdings hat sich Ruhnert für einen anderen Weg entschieden. Obwohl er im vergangenen Februar den Einzug in den Bundestag für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verpasst hat, will er der Politik treu bleiben.

Wie das BSW in einer Pressemitteilung verlauten ließ, kandidiert der Ex-Union-Manager beim 3. Bundesparteitag in Magdeburg am 6./7. Dezember als Generalsekretär.

Er sei zwar kein Berufspolitiker, "durch meinen bisherigen Werdegang kenne ich aber die Sorgen und Nöte der Menschen in den Städten und Bundesländern, ganz gleich wo in Deutschland", warf der ehemalige Fußballfunktionär seinen Hut in den Ring.