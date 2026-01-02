Transferfenster offen: Welche Baustellen hat Union Berlin?

Eigentlich steht Union Berlin vor der Winterpause ganz ordentlich in der Bundesliga da, dennoch knirscht es auf der einen oder anderen Position.

Von Thorsten Meiritz

Andrej Ilic (25) wartet noch immer auf seinen ersten Saisontreffer in der Bundesliga.  © INA FASSBENDER / AFP

Platz acht mit 21 Punkten nach 15 Begegnungen liest sich zunächst sehr ordentlich und sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte am Ende ein weiteres Mal das europäische Geschäft winken.

Zumindest wäre es eine Saison ohne Abstiegssorgen - eine willkommene Abwechslung nach den zurückliegenden beiden Spielzeiten, die die Eisernen überwiegend mit dem Kampf um den Klassenerhalt verbracht haben.

Was den Berlinern aber weiterhin abgeht, ist ein echter Knipser. Andrej Ilic (25) konnte die Ansätze aus der Rückrunde der vergangenen Saison bislang nicht bestätigen. Er wartet nach wie vor auf sein erstes Liga-Tor, steuerte bislang aber immerhin sechs Vorlagen bei.

Neuzugang Oliver Burke (28) hat zwar viermal genetzt, lässt aber bislang die nötige Konstanz vermissen - drei seiner Tore hat er beim verrückten 4:3 Sieg in Frankfurt erzielt. Seine immense Geschwindigkeit konnte er bisher nur selten ausspielen.

Wird Union Berlins Bollwerk zum Problemfall: Doekhi vor Sprung in die Premier League?

Hat Danilho Doekhi (27) zum letzten Mal für Union Berlin gejubelt?
Hat Danilho Doekhi (27) zum letzten Mal für Union Berlin gejubelt?  © ODD ANDERSEN / AFP

Einziger echter Lichtblick ist Ilyas Ansah (21). Der junge Mittelstürmer konnte in 15 Partien sieben Scorer-Punkte (fünf Tore, zwei Vorlagen) sammeln, ist im Angriff aber oftmals auf sich allein gestellt.

Das liegt auch daran, dass die Unterstützung aus dem Mittelfeld fehlt. Zwar hat Rani Khedira (31) schon dreimal geknipst, aber seinen Toren gingen Standardsituationen voraus. Echte Kreativität und Torgefahr ist im Zentrum der Köpenicker weiter Mangelware.

Prunkstück ist und bleibt die Berliner Mauer. Der Defensivverbund steht unter Coach Steffen Baumgart (53) wieder nahezu bombensicher und ist zudem bei Standardsituationen eine echte Waffe.

Die Innenverteidiger Leopold Querfeld (22) und Danilho Doekhi (27) haben zusammen bereits zehn Pflichtspieltreffer für den Hauptstadtklub erzielt.

Allerdings könnte genau dieses Bollwerk zu einem echten Problemfall werden. Sollten die Berliner im Winter Doekhi oder im schlimmsten Fall auch Diogo Leite (26) verlieren, wird adäquater Ersatz benötigt. Besonders der Niederländer ist im Ausland heiß begehrt. Zuletzt soll Leeds United bei dem Innenverteidiger angeklopft haben.

