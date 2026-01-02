Transferfenster offen: Welche Baustellen hat Union Berlin?

Berlin - Eigentlich steht Union Berlin vor der Winterpause ganz ordentlich in der Bundesliga da, dennoch knirscht es auf der einen oder anderen Position.

Andrej Ilic (25) wartet noch immer auf seinen ersten Saisontreffer in der Bundesliga. © INA FASSBENDER / AFP

Platz acht mit 21 Punkten nach 15 Begegnungen liest sich zunächst sehr ordentlich und sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte am Ende ein weiteres Mal das europäische Geschäft winken.

Zumindest wäre es eine Saison ohne Abstiegssorgen - eine willkommene Abwechslung nach den zurückliegenden beiden Spielzeiten, die die Eisernen überwiegend mit dem Kampf um den Klassenerhalt verbracht haben.

Was den Berlinern aber weiterhin abgeht, ist ein echter Knipser. Andrej Ilic (25) konnte die Ansätze aus der Rückrunde der vergangenen Saison bislang nicht bestätigen. Er wartet nach wie vor auf sein erstes Liga-Tor, steuerte bislang aber immerhin sechs Vorlagen bei.

Neuzugang Oliver Burke (28) hat zwar viermal genetzt, lässt aber bislang die nötige Konstanz vermissen - drei seiner Tore hat er beim verrückten 4:3 Sieg in Frankfurt erzielt. Seine immense Geschwindigkeit konnte er bisher nur selten ausspielen.