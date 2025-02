Nach BVB-Debakel: Ist Holstein Kiel der perfekte Aufbaugegner für Union Berlin?

Gegen Aufsteiger wie die Störche präsentiert sich der Hauptstadtklub dabei besonders gut, wie aus der kicker-Datenbank hervorgeht. Seit dem eigenen Aufstieg in die Bundesliga konnte noch kein einziger Liga-Neuling in Köpenick gewinnen - lediglich drei Remis stehen gegen Aufsteiger zu Buche.

Steffen Baumgart (53) hat gegen Holstein Kiel in der Vorsaison als Trainer des HSV ein wichtiges Duell im Aufstiegskampf verloren. © Fabian Strauch/dpa

Zu diesem Zeitpunkt mischten die Berliner noch voll im Kampf ums internationale Geschäft mit, lagen sogar nur drei Zähler hinter Tabellenführer Bayern München. Es folgte der Absturz: Von den übrigen zehn Partien der Hinrunde konnte keine einzige mehr gewonnen werden!

Diese Abwärtsspirale hatte den Rauswurf von Coach Bo Svensson (45) zur Folge - Steffen Baumgart (53) übernahm im Dezember. Seine Bilanz ist aber bislang auch alles andere als rosig: Zwei Siegen stehen fünf Pleiten und ein Unentschieden gegenüber.

Außerdem hat der 53-Jährige selbst keine guten Erinnerungen an die Kieler. Als HSV-Coach erlitt er im vergangenen April ausgerechnet gegen die Störche eine empfindliche Schlappe im Aufstiegsrennen, von der sich die Hamburger nicht mehr erholten.

So könnte am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) also nicht nur Union Berlin Wiedergutmachung nach der historischen Peinlich-Pleite in Dortmund betreiben, sondern auch Baumgart für persönliche Genugtuung sorgen.